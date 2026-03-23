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Caso Epstein, libro di Sarah Ferguson fa tremare i reali: Re Carlo pronto a querelare

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L'ipotetica nuova biografia della ex moglie di Andrea Mountbatten-Windsor preoccupa la famiglia reale britannica. "Finalmente il pubblico capirà la sua versione dei fatti riguardo al caso Epstein, ma lei racconterà anche ciò che sarebbe stata costretta a subire all'interno della monarchia", fanno sapere alcune fonti. Il sovrano però vuole difendere Buckingham Palace in ogni modo, anche portando la questione in tribunale

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L’ex principe Andrea è ancora al centro della bufera per i suoi rapporti con Jeffrey Epstein. I trascorsi del fratello di Re Carlo fanno tremare Buckingham Palace dopo la notizia che Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea Mountbatten-Windsor, starebbe lavorando a una nuova biografia che svelerebbe retroscena sui rapporti tra l’ex reale britannico e il finanziere pedofilo americano. Sarah Ferguson nel nuovo ipotetico libro descriverebbe se stessa come una vittima della monarchia, esattamente come, secondo lei, lo fu Diana Spencer. L’ex duchessa di York sarebbe intenzionata a raccontare storie che rischiano di mettere in imbarazzo la famiglia reale: storie di fronte alle quali, però, Re Carlo non intende stare fermo a guardare. 

Guai in casa Windsor

Qualora il libro uscisse, il sovrano britannico sarebbe pronto a fare causa. "È risaputo che Fergie è corteggiata per scrivere un libro e che è molto vicina a firmare un contratto", hanno fatto sapere alcune fonti che hanno parlato con il magazine americano In Touch Weekly. "È pronta a svelare tutto, dal trattamento subito dalla principessa Diana ai comportamenti scorretti all'interno della famiglia reale, che, a suo dire, non sono mai stati affrontati adeguatamente. Per il palazzo, questo è uno scenario da incubo". Per Ferguson, coinvolta nello scandalo Epstein tanto quanto il suo ex marito Andrea, come rivelano ancora le fonti questa sarebbe la sua "occasione di redenzione". "Finalmente il pubblico capirà la sua versione dei fatti riguardo al caso Epstein, ma lei racconterà anche ciò che sarebbe stata costretta a subire all'interno della monarchia. Fergie afferma di essere stata usata come capro espiatorio per anni".

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La questione potrebbe finire in tribunale

I danni che un libro-rivelazione di questo calibro potrebbe arrecare alla casa reale spaventano il Re e il principe William. Al punto che, aggiungono le fonti, padre e figlio “ritengono necessario assumere una posizione molto ferma. Se ciò significa coinvolgere i tribunali, che così sia". Re Carlo, dopo tutti gli scandali che hanno travolto la famiglia reale a causa delle vicende personali dell’ex principe Mountbatten-Windsor, vuole cercare di proteggere casa Windsor in ogni modo. Gli sforzi del sovrano non riguardano solo il fratello Andrea ma anche il figlio Harry, con il quale sta cercando di ricucire i rapporti. 

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