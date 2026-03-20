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Meghan Markle con l'amica Kelly McKee Zafjen a un evento a Beverly Hills. FOTO

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©IPA/Fotogramma

La Duchessa di Sussex, con un abito lungo blu scuro, ha preso parte all’evento dell'Alliance for Children's Rights a sostegno di bambini e adolescenti nella città della contea di Los Angeles. Meghan ha accompagnato l’amica Kelly McKee Zafjen, ex modella e filantropa che aspetta un bambino dopo la tragica scomparsa nel 2022 del figlio George di soli nove anni a causa del Covid

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