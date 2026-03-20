Meghan Markle con l'amica Kelly McKee Zafjen a un evento a Beverly Hills. FOTO
La Duchessa di Sussex, con un abito lungo blu scuro, ha preso parte all’evento dell'Alliance for Children's Rights a sostegno di bambini e adolescenti nella città della contea di Los Angeles. Meghan ha accompagnato l’amica Kelly McKee Zafjen, ex modella e filantropa che aspetta un bambino dopo la tragica scomparsa nel 2022 del figlio George di soli nove anni a causa del Covid
- Abito blu scuro, gioielli dorati messi in risalto dai capelli raccolti e un sorriso smagliante per Meghan Markle che il 19 marzo ha preso parte a sorpresa a un evento a Beverly Hills. La Duchessa di Sussex era in compagnia della cara amica Kelly McKee Zafjen.
- Le due amiche hanno partecipato all'evento dell'Alliance for Children's Rights, un’organizzazione che fornisce servizi legali gratuiti e sostegno a caregiver, genitori adottivi, bambini e adolescenti a Los Angeles.
- Markle ha accompagnato alla serata la migliore amica Zafjen che, dopo un passato da modella, è diventata imprenditrice e filantropa fondando la Kelly's Alliance for Moms, associazione a sostegno di adolescenti incinte e neomamme inserite in un contesto di affidamento familiare.
- Meghan Markle ha sfoggiato uno splendido abito lungo e senza spalline firmato Ralph Lauren di un colore blu. Il vestito era abbinato a gioielli dorati: un paio di orecchini tondi di Chanel e bracciali al polso sinistro. Lasciata scoperta e senza collane la scollatura.
- Come spesso accade, la Duchessa di Sussex ha optato per un trucco leggero che mettesse in risalto gli occhi con ombretto e matita sfumati. L’incarnato è stato lasciato naturale così come le labbra. Per i capelli Meghan Markle ha optato per un’acconciatura raccolta che sottolineasse il décolleté e lasciasse vedere bene gli orecchini.
- La migliore amica della moglie del principe Harry è Kelly McKee Zafjen, 45enne con un passato da modella. Le due sono amiche da molti anni e non è un caso che Meghan abbia voluto essere presente al suo finaco in occasione di questo evento. Zafjen, sorridente e raggiante, ha sfoggiato un abito nero attillato che ha messo in mostra la sua gravidanza.
- Per Meghan e Kelly questa gravidanza ha un significato importante. L’ex modella ha infatti vissuto anni difficili dopo la morte del figlio George nel 2022: il bimbo aveva solo nove anni quando è deceduto a causa di complicazioni dovute al Covid e ad una meningite virale.
- L'apparizione di Meghan smagliante davanti alle macchine fotografiche arriva in un momento in cui i tabloid parlano di crisi di coppia con il marito Harry. Voci che periodicamente tornano e che, ogni volta, vengono smentite dai diretti interessati a voce o con i fatti.