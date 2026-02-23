Offerte Sky
epa12770829 Dutch Prime Minister-designate Rob Jetten (L) arrives at Huis ten Bosch Palace for the swearing-in ceremony of the new cabinet in The Hague, Netherlands, 23 February 2026. EPA/REMKO DE WAAL

Olanda, chi è Rob Jetten: il premier più giovane nella storia del Paese. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto
©Ansa

Dopo quasi quattro mesi di trattative seguite al voto del 29 ottobre, il 38enne leader del partito centrista Democratici 66 ha giurato questa mattina nelle mani del re, Guglielmo Alessandro. Europeista convinto, primo premier dichiaratamente gay nella storia del Paese, Jetten guida un governo di minoranza nato dopo l'inaspettata vittoria elettorale sull'ultradestra di Geert Wilders. Ecco il suo ritratto

Cerimonia chiusura Olimpiadi

