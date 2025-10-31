Elezioni in Olanda, vince il partito D66 del liberale Rob Jetten

Il partito centrista D66 guidato dal liberale Rob Jetten ( CHI È ) ha vinto le elezioni in Olanda. Non sono ancora stati conteggiati tutti i voti e restano da scrutinare i voti per corrispondenza ma, come evidenziato dall’agenzia di stampa olandese Anp, Jetten ha ricevuto abbastanza voti e non può più essere superato dall'ultradestra del Pvv di Geert Wilders.

I prossimi step

Ora al D66 spetta il compito di avviare la formazione del nuovo governo e potrà nominare una commissione esplorativa. Il primo passo è previsto per martedì, quando i leader dei partiti incontreranno il presidente della Camera, Martin Bosma, per dare ufficialmente inizio alle consultazioni. La situazione resta comunque complessa. Lo pensa anche il premier uscente dei Paesi Bassi, Dick Schoof, che non si aspetta che un nuovo governo sia formato prima di Natale. "Auguro a tutti il meglio, ma ne sarei sorpreso", ha commentato questa mattina. Schoof ha anche evidenziato che per raggiungere una maggioranza potrebbero essere necessari anche fino a cinque partiti. Ecco dunque che il D66 e i cristiano-democratici del Cda di Henri Bontenbal puntano a un governo ampio e che includa il Vvd e l'alleanza laburisti-verdi del dimissionario Frans Timmermans. Il Vvd tuttavia esclude di poter entrare in un governo con il ticket di sinistra e spinge invece per un esecutivo di centrodestra, con l'ingresso della destra conservatrice del JA21 guidata da Joost Eerdmans e possibilmente il Bbb.