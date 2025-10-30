Olanda, chi è Rob Jetten il progressista in corsa per il premierato

Attento alle necessità dei giovani, pragmatico e sempre sorridente, a detta di molti, il trentottenne ha condotto una campagna elettorale impeccabile. In politica dal 2017, ha lavorato per la rete ferroviaria olandese e dorme pochissimo ascolta articolo

Nuova punta della politica olandese, Rob Jetten ha 38 anni e, se diventasse primo ministro, sarebbe uno dei più giovani nella storia del Paese. In meno di due anni ha portato il suo partito, il D66, al vertice della politica e oggi si trova a fronteggiare un testa a testa con Geer Wilders, numero uno del partito di estrema destra Pvv.

Chi è Rob Jetten Grande appasionato di politica fin dalla tenera età, il trentottenne è cresciuto in una piccola città nella provincia meridionale del Brabante. Consapevole delle difficoltà che affrontano ogni giorno le persone che decidono di fare coming out - come lui ha fatto da adolscente - cinque anni fa ha pubblicato un video in cui leggeva una lunga lista di messaggi omofobi dal suo telefono, in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia. Fidanzato con il giocatore di hockey argentino Nicolas Keenan, i due si sposeranno l'anno prossimo. Nel suo curriculum, anni di lavoro per la rete ferroviaria olandese ProRail, poi l'elezione a parlamentare nel 2017, fino all'incarico di ministro per il Clima sotto il primo ministro Mark Rutte. Dopo i pessimi risultati della campagna elettorale del D66 nel 2023, in tre anni ha raggiunto un bacino di elettori incredibile. Jetten non ha mai smesso di comparire in tv durante tutto il periodo della campagna elettorale, da molti ritenuta impeccabile e ha superato i rivali anche nei dibattiti televisivi. I sostenitori lo vedono come una sorta di mini-Mark Rutte, entrambi sorridenti e pragmatici, famosi per aver bisogno di sole poche ore di sonno. Potrebbe interessarti Elezioni Olanda, liberali frenano ultradestra: è testa a testa

Le proposte di Jetten Ambizioso ma concreto, moderato e liberale, il leader del D66 vuole affrontare la crisi immobiliare nel Paese, con una carenza di circa 400.000 case e per farlo ha proposto di costruire 10 città, vuole implementare politiche a favore dei giovani olandesi "che non hanno ottenuto nulla di eccezionale negli ultimi 10-15 anni", vuole combattere le derive anti islamiste dell'estrema destra. Tiene molto ai temi legati all’ambiente e in generale sostiene lo stato sociale. Per quanto riguarda invece l’economia e l’accoglienza delle persone migranti, sostiene politiche più severe, inclusa la proposta che i richiedenti asilo presentino la domanda prima di arrivare nell’Unione Europea Potrebbe interessarti Elezioni Paesi Bassi, exit poll: liberali di Jetten davanti a Wilders