Seggi aperti fino alle 21 per le elezioni politiche nei Paesi Bassi, dove si vota per rinnovare la Tweede Kamer der Staten-Generaal, la camera bassa del Parlamento. Oltre 13 milioni di elettori sono chiamati alle urne in una tornata destinata a ridisegnare gli equilibri politici del Paese. Dopo l'exploit dell'ultradestra (Pvv) di Geert Wilders nel 2023 e la parentesi del governo guidato dal tecnico Dick Schoof - sostenuto e poi abbandonato dallo stesso leader nazionalista - la campagna si è trasformata in una sfida sul filo di lana, dominata da migrazione, crisi abitativa, sicurezza e clima. In gioco la direzione del Paese: proseguire sulla rotta identitaria di Wilders o tornare al pragmatismo centrista che per decenni ha fatto dell'Olanda un laboratorio per l'Europa.