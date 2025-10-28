Paesi Bassi, domani elezioni politiche: scenario e candidati in corsa

Secondo i sondaggi il PVV di Geert Wilders resta in testa con 26 seggi, ma la politica del "fermare l'asilo" e "rimettere gli olandesi al primo posto" sembra perdere slancio: a pesare è la decisione di far cadere, a giugno, il governo nato sull'onda dei 37 seggi conquistati nel 2023 su 150 disponibili. A inseguirlo il fronte rosso-verde (23) guidato da Frans Timmermans, con un programma centrato su casa, clima e welfare, tallonato dai liberali del D66 (22) e dal Cda di Bontenbal (20), in calo dopo una gaffe su omosessualità e discriminazione nelle scuole. A dominare resta comunque l'incertezza: tra il 50 e l'80% degli olandesi non ha ancora scelto a chi concedere la sua fiducia.