Elezioni Irlanda, Humphreys riconosce la vittoria di Connolly

Mondo
©Getty

Come ha riferito l'emittente nazionale irlandese Rte, la candidata del partito centrista Fine Gael, Heather Humphreys, ha ammesso la sconfitta alle elezioni congratulandosi con Catherine Connolly per "essere diventata la prossima presidente d'Irlanda"

Catherine Connolly è pronta a diventare la nuova presidente dell'Irlanda. Come ha riferito l'emittente nazionale irlandese Rte, la candidata del partito centrista Fine Gael, Heather Humphreys, ha ammesso la sconfitta alle elezioni congratulandosi con la parlamentare indipendente di sinistra per "essere diventata la prossima presidente d'Irlanda". Nel frattempo, lo spoglio ha mostrato che Connolly, sostenuta dai principali partiti d'opposizione, è sulla buona strada per una vittoria schiacciante. 

Le candidate alle elezioni irlandesi

Connolly, avvocata e critica degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, pacifista e pro Palestina, si è fatta conoscere tra i giovani elettori durante la campagna elettorale apparendo in popolari podcast. Il risultato ufficiale è atteso nelle prossime ore, con molti seggi elettorali che hanno segnalato un'affluenza inferiore al 40% e potenzialmente più di un elettore su otto che ha annullato la propria scheda, secondo il quotidiano The Irish Times. I conservatori avevano esortato gli elettori ad annullare la propria scheda elettorale per protestare contro la mancanza di opzioni di destra e per segnalare il crescente malcontento su questioni come l'immigrazione e la criminalità. Come la vicina Gran Bretagna, l'Irlanda ha assistito a un dibattito sempre più divisivo sull'afflusso di richiedenti asilo negli ultimi anni, scatenando proteste a volte violente, anche all'esterno delle strutture utilizzate per ospitarli.    

