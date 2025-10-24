Perché Connolly e la sinistra radicale irlandese spaventano Bruxelles

In Irlanda si vota per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, una carica di natura cerimoniale ma scelta direttamente dai cittadini. La candidata di punta del centrodestra, Heather Humphreys, è in forte difficoltà e i sondaggi indicano in vantaggio Catherine Connolly, indipendente di sinistra sostenuta da Sinn Féin. Ma le sue posizioni anti-NATO e anti-UE preoccupano i moderati e possono cambiaere gli equilibri europei
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider