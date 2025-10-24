Offerte Sky
Mondo

Perché Connolly e la sinistra radicale irlandese spaventano Bruxelles

Luciana Grosso

Ispi
Da sinistra, Catherine Connolly e Heather Humphreys

In Irlanda si vota per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, una carica di natura cerimoniale ma scelta direttamente dai cittadini.  La candidata di punta del centrodestra, Heather Humphreys, è in forte difficoltà e i sondaggi indicano in vantaggio Catherine Connolly, indipendente di sinistra sostenuta da Sinn Féin. Ma le sue posizioni anti-NATO e anti-UE preoccupano i moderati e possono cambiaere gli equilibri europei

