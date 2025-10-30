Elezioni Olanda, liberali frenano ultradestra: è testa a testa

Con il 97,7% dei voti scrutinati, le due forze politiche sono entrambe accreditate a conquistare 26 seggi in Parlamento. Grande successo per l'astro nascente dei liberali europei: "Milioni di olandesi hanno voltato pagina. Hanno detto addio alla politica della negatività, dell'odio"
Nei Paesi Bassi è testa a testa fra i socioliberali progressisti di D66 (Democraten 66), guidati dall'astro nascente Rob Jetten, e il partito di destra nazionalista e anti-Islam Pvv (Partij voor de Vrijheid, Partito per la Libertà) di Gert Wilders. Con quasi tutti i voti scrutinati (97,7%), le due forze politiche sono entrambe accreditate a conquistare 26 seggi (su 150) in Parlamento. Con una grande differenza: il D66 ha quasi triplicato i suoi seggi, il Pvv ha perso consensi. "Milioni di olandesi hanno voltato pagina. Hanno detto addio alla politica della negatività, dell'odio", ha detto Jetten celebrando i risultati. "Speravamo in un esito diverso, ma siamo più determinati che mai", commenta invece Wilders.
Jetten potrebbe diventare premier più giovane di sempre
I leader dei principali partiti tradizionali hanno già escluso di voler governare con Wilders, dopo che a giugno il leader del Pvv aveva staccato la spina alla sua stessa coalizione di governo, aprendo dunque a questa tornata di elezioni anticipate. Al momento Jetten risulta quindi il favorito per formare un governo: sarebbe il più giovane premier olandese di sempre. Non troppo distanti da D66 e Pvv altri tre partiti, tra cui i liberali conservatori con 22 seggi, seguiti dal partito di sinistra GreenLeft-Labour e dai cristiano-democratici.
Affluenza in calo
L'affluenza alle elezioni è stata del 76,3%, in leggero calo rispetto a due anni fa. Secondo i dati diffusi dall'istituto Ipsos I&O, il 76,3% degli elettori si è recato alle urne, contro il 77,7% rilevato nel novembre 2023. Nel 2021 la partecipazione era stata ancora più elevata, toccando il 78,7%.
