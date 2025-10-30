Elezioni Olanda, liberali frenano ultradestra: è testa a testa

Nei Paesi Bassi è testa a testa fra i socioliberali progressisti di D66 (Democraten 66), guidati dall'astro nascente Rob Jetten, e il partito di destra nazionalista e anti-Islam Pvv (Partij voor de Vrijheid, Partito per la Libertà) di Gert Wilders. Con quasi tutti i voti scrutinati (97,7%), le due forze politiche sono entrambe accreditate a conquistare 26 seggi (su 150) in Parlamento. Con una grande differenza: il D66 ha quasi triplicato i suoi seggi, il Pvv ha perso consensi. "Milioni di olandesi hanno voltato pagina. Hanno detto addio alla politica della negatività, dell'odio", ha detto Jetten celebrando i risultati. "Speravamo in un esito diverso, ma siamo più determinati che mai", commenta invece Wilders.