L’avviso dell’Autorità dei Paesi Bassi sui potenziali rischi nell’uso dei chatbot per avere consigli politici arriva a poche settimane dalla pubblicazione di uno studio condotto anche da ricercatori del MIT sulle elezioni presidenziali statunitensi del 2024: la ricerca ha analizzato 16 milioni di risposte fornite dai principali modelli di intelligenza artificiale sul tema del voto nell’arco di 4 mesi, mostrando come questi non siano osservatori neutrali ma che - come riportato da Forbes - siano “reattivi, incoerenti e in alcuni casi possono cambiare in base alle narrazioni pubbliche, anche quando non dovrebbero”.

Mercoledì 29 ottobre, nei Paesi Bassi sono in programma le elezioni politiche e in vista del voto l’Autorità nazionale per la protezione dei dati ha lanciato l’allarme sull’uso di chatbot, basati sull' intelligenza artificiale , per decidere come votare. Secondo l’agenzia, infatti, sempre più elettori si affidano a questi strumenti per decidere quale partito sostenere alle urne ma in base a uno studio condotto dall’agenzia stessa i consigli forniti sarebbero “inaffidabili e chiaramente di parte”.

L’avvertimento del Garante dei Paesi Bassi

L’Autorità nazionale per la protezione dei dati olandese, scrive il Guardian, ha definito i chatbot di IA “inaffidabili e chiaramente di parte” quando interpellati per avere consigli su come votare. Per arrivare a questa conclusione il Garante ha testato quattro modelli di intelligenza artificiale - secondo Politico si tratta di ChatGPT, Gemini, Grok e Le Chat - e li ha confrontati con due tradizionali piattaforme digitali che aiutano a capire per chi votare, Kieskompas e StemWijzer. E la ricerca sottolinea che “i chatbot consigliano spesso gli stessi due partiti, indipendentemente dalla domanda o dalle istruzioni fornite dell'utente”. L’Autorità specifica che “nel 56% dei casi, a essere proposti per primi sono stati PVV - il partito di estrema destra Freedom party di Geert Wilders, ndr - e GroenLinks-PvdA - la formazione di di sinistra guidata dall’ex vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, ndr - e nel caso di un chatbot si arriva all’80% dei casi”. Invece, si legge ancora nel comunicato del Garante, “alcuni partiti […] non vengono quasi mai indicati come prima preferenza, nemmeno se l’input dell’utente combacia perfettamente con le posizioni di uno di questi partiti”.

“Chatbot non sono stati sviluppati per scegliere chi votare”

Dunque, secondo l’Autorità nazionale per la protezione dei dati, “i risultati mostrano che i chatbot non sono neutrali rispetto ai tradizionali strumenti” per avere consigli su come votare. D'altronde, spiega il Garante, “i chatbot non sono stati sviluppati per aiutare a scegliere chi votare". Le raccomandazioni sono basate su dati non verificabili usati per addestrare gli stessi chatbot, e informazioni prese da internet che potrebbero essere non corrette o datate. E così i chatbot rischiano di presentare un’immagine distorta del panorama politico e influenzare gli elettori usando informazioni non accurate”. La vicepresidente dell’Autorità, Monique Verdier, ha detto che in base a quanto emerso “gli elettori potrebbero essere consigliati nel votare un partito che non rappresenta al meglio le proprie preferenze. Questo influisce su uno dei punti cardine di una democrazia: l’integrità di libere ed eque elezioni. Dunque noi mettiamo in guardia dall’usare i chatbot di IA per chiedere consigli su come votare, perché il loro funzionamento non è chiaro e verificabile. Inoltre chiediamo ai provider di impedire ai loro chatbot di essere usati come strumenti per chiedere consigli su come votare”.