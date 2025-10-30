Perché il voto in Olanda può cambiare la geografia politica dell'Ue

Il voto nei Paesi Bassi ribalta il risultato del 2023, quando Wilders aveva trionfato con una piattaforma anti-immigrazione e antieuropeista. Stavolta gli elettori hanno scelto il pragmatismo di Rob Jetten e del suo D66, simbolo di un centrismo progressista e pro Unione europea. La sconfitta dell’estrema destra segna una battuta d’arresto per il fronte sovranista. Bruxelles accoglie la notizia come un segnale di stabilità. Ma l’equilibrio con le nuove politiche ambientali dell’Unione non sarà facile da trovare