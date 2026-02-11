Crans Montana, com'è ridotto Le Constellation: le foto del rogo

Offerte Sky
Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
Strage Crans Montana, le foto del Le Constellation dopo l'incendio

Strage Crans Montana, le foto degli interni del Le Constellation dopo l'incendio

Un dossier fotografico della polizia cantonale vallese di 40 scatti mostra la situazione al "Le Constellation" dopo l’incendio della notte di Capodanno in cui sono morte 41 persone. Le immagini sono riportate negli ultimi atti dell’inchiesta depositati alle parti

