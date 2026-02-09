Dopo il meeting di ottobre, decisivo per una de-escalation delle tensioni commerciali tra Usa e Cina, i presidenti dei due paesi si incontreranno di nuovo “entro la fine dell’anno”. Stavolta a Washington. Lo ha annunciato Donald Trump, nel corso di una intervista alla Nbc. Ecco i dettagli e la posta in gioco ascolta articolo

Il presidente degli Stati Uniti incontrerà l’omonimo cinese, Xi Jinping, entro la fine dell’anno e lo farà alla Casa Bianca. Ad annunciarlo è stato lo stesso Trump nel corso di un'intervista con l’emittente Nbc, registrata mercoledì scorso, ma che è andata in onda solo nelle ultime ore. Trump ha dichiarato: "Xi verrà alla Casa Bianca, sì, verso la fine dell'anno”. “Siamo i due Paesi più potenti del mondo – ha aggiunto Trump - e abbiamo un ottimo rapporto". Il presidente Usa ha detto che molti saranno i temi al centro e non mancheranno da discutere le questioni commerciali.

Il contesto L'annuncio della visita di Stato si inserisce in una fase di reiterati contatti, tentativi di colloqui: mercoledì Xi Jinping aveva avuto una conversazione telefonica con Donald Trump, come aveva riportato l'agenzia di stampa statale Xinhua. Il colloquio è maturato a pochi mesi dal loro bilaterale del 30 ottobre 2025 avuto alla Gimhae Air Base di Busan, in Corea del Sud, a margine del vertice dell'Apec, l'Asia Pacific Economic Cooperation. In quella occasione, che portò di fatto a una de-escalation della guerra dei dazi tra i due Paesi, Trump aveva detto: "Ogni anno rinegozieremo gli accordi".

La posizione della Cina La telefonata tra i due leader, va precisato, è avvenuta subito dopo la videochiamata tra Xi e il leader russo Vladimir Putin. Anche in quel caso, a seguito del colloquio, i due Paesi hanno rilasciato dichiarazioni congiunte definendosi reciprocamente "grandi potenze" e elogiando i loro legami "stabilizzanti" di fronte a un mondo instabile.