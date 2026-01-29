Si apre all’insegna di un maggior dialogo la visita ufficiale di Keir Starmer da Xi Jinping. Il premier britannico è arrivato in Cina mercoledì 28 gennaio e alle prime luci dell’alba di oggi, ora italiana, è stato accolto dal leader cinese la Grande Sala del popolo di Pechino. Al centro del bilaterale le strategie per avviare una nuova relazione tra i due Paesi, con il presidente Xi che ha detto di ritenere "imperativo" avere "più dialogo" tra Cina e Gran Bretagna, e il numero uno di Downing Street che ha ribadito la necessità di un “vitale” sviluppo dei legami tra Londra e Pechino. "La Cina - ha affermato Starmer - è un attore vitale sulla scena globale ed è fondamentale costruire una relazione più sofisticata in cui identifichiamo opportunità di collaborazione, ma consentiamo anche un dialogo significativo sulle aree di disaccordo".

Xi: "Sviluppare un partenariato strategico"

La visita di Starmer e le sue parole sono state accolte con favore da Xi Jinping che ha concordato sull'opportunità e sull'essenzialità di un dialogo tra i due Paesi. Pechino, ha detto il presidente cinese, è disposta "a sviluppare un partenariato strategico a lungo termine, stabile e globale" con la fiducia che la missione di Starmer si rivelerà "un successo". Per Xi si tratta di un'occasione per "aprire la strada alla cooperazione bilaterale e a un nuovo capitolo nelle relazioni e nella cooperazione bilaterali" in un mondo che attraversa "situazioni complesse". Cina e Regno Unito, ha affermato ancora il leader di Pechino, "devono rafforzare il dialogo e la cooperazione, sia per mantenere la pace e la stabilità mondiale sia per promuovere le economie e i mezzi di sussistenza di entrambi i Paesi". Certamente i due Paesi "dovranno superare le difficoltà per andare avanti", ma Xi Jinping si è detto sicuro "che la cooperazione aprirà un nuovo capitolo nelle loro relazioni. Spesso le cose belle arrivano con le difficoltà. I leader non si tireranno indietro di fronte alle difficoltà e andranno avanti con coraggio". E la cooperazione "tra i nostri due Paesi assumerà sicuramente un ruolo guida e aprirà un nuovo capitolo nelle relazioni e nella cooperazione tra Cina e Regno Unito".