Il leader britannico è arrivato a Pechino mercoledì 28 gennaio e vi rimarrà fino a sabato per quella che è la prima visita ufficiale di un premier Gb nel Paese dal 2018. “La Cina è un attore vitale sulla scena globale ed è fondamentale costruire una relazione più sofisticata in cui identifichiamo opportunità di collaborazione”, ha detto Starmer
Si apre all’insegna di un maggior dialogo la visita ufficiale di Keir Starmer da Xi Jinping. Il premier britannico è arrivato in Cina mercoledì 28 gennaio e alle prime luci dell’alba di oggi, ora italiana, è stato accolto dal leader cinese la Grande Sala del popolo di Pechino. Al centro del bilaterale le strategie per avviare una nuova relazione tra i due Paesi, con il presidente Xi che ha detto di ritenere "imperativo" avere "più dialogo" tra Cina e Gran Bretagna, e il numero uno di Downing Street che ha ribadito la necessità di un “vitale” sviluppo dei legami tra Londra e Pechino. "La Cina - ha affermato Starmer - è un attore vitale sulla scena globale ed è fondamentale costruire una relazione più sofisticata in cui identifichiamo opportunità di collaborazione, ma consentiamo anche un dialogo significativo sulle aree di disaccordo".
Xi: "Sviluppare un partenariato strategico"
La visita di Starmer e le sue parole sono state accolte con favore da Xi Jinping che ha concordato sull'opportunità e sull'essenzialità di un dialogo tra i due Paesi. Pechino, ha detto il presidente cinese, è disposta "a sviluppare un partenariato strategico a lungo termine, stabile e globale" con la fiducia che la missione di Starmer si rivelerà "un successo". Per Xi si tratta di un'occasione per "aprire la strada alla cooperazione bilaterale e a un nuovo capitolo nelle relazioni e nella cooperazione bilaterali" in un mondo che attraversa "situazioni complesse". Cina e Regno Unito, ha affermato ancora il leader di Pechino, "devono rafforzare il dialogo e la cooperazione, sia per mantenere la pace e la stabilità mondiale sia per promuovere le economie e i mezzi di sussistenza di entrambi i Paesi". Certamente i due Paesi "dovranno superare le difficoltà per andare avanti", ma Xi Jinping si è detto sicuro "che la cooperazione aprirà un nuovo capitolo nelle loro relazioni. Spesso le cose belle arrivano con le difficoltà. I leader non si tireranno indietro di fronte alle difficoltà e andranno avanti con coraggio". E la cooperazione "tra i nostri due Paesi assumerà sicuramente un ruolo guida e aprirà un nuovo capitolo nelle relazioni e nella cooperazione tra Cina e Regno Unito".
L’incontro a Pechino
Quella di questo gennaio è la prima visita ufficiale di un premier britannico in Cina dal 2018. Un incontro storico, dopo anni di rapporti tesi, iniziato con la tradizionale cerimonia di benvenuto con il picchetto d'onore in vista. Dopo il bilaterale è previsto un pranzo che sarà a sua volta seguito da un altro appuntamento istituzionale per Keir Starmer che nel pomeriggio incontrerà il suo omologo Li Qiang. Starmer è accompagnato da circa 60 capi d'azienda e di organizzazioni culturali del Regno Unito, inclusi i colossi Hsbc, Aberdeen Group, Airbus, British Airways, AstraZeneca e Gsk, allo scopo di rafforzare i legami economici e commerciali dopo anni di sfiducia bilaterale e nella speranza britannica di poter rilanciare la crescita domestica nel mezzo delle turbolenze con gli Usa di Donald Trump.
