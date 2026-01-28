Offerte Sky
Cosa spera di ottenere Starmer dal suo viaggio in Cina

Luciana Grosso

Ispi
Photo by Carl Court / POOL / AFP via Getty Images

Il premier britannico è volato a Pechino alla ricerca di nuovi accordi commerciali e di un reset dei rapporti col governo di Xi Jinping, in una fase particolarmente delicata per il suo governo e la sua leadership. Tra timori di spionaggio, misure di sicurezza e una grande cautela sui temi geopolitici più spinosi

