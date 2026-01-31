Offerte Sky
Manifestazioni anti-Ice a Minneapolis, Usa in protesta da Los Angeles a New York. FOTO

Dopo le violenze degli agenti federali dell'Ice che hanno portato anche all'uccisione dei due cittadini statunitensi Renee Good e Alex Pretti, gli abitanti del Minnesota proseguono con le proteste. A loro si sono aggiunti anche i cittadini di diverse altre città che, da New York a Los Angeles, sono scesi in strada per una giornata di sciopero nazionale al grido di "niente lavoro, niente scuola, niente shopping"

