Portogallo devastastato dalla tempesta Kristin: almeno 5 morti. FOTO

La tempesta Kristin ha causato almeno cinque vittime in Portogallo, con la provincia di Leiria al centro dell’emergenza, e ha lasciato senza elettricità circa 450mila utenti. Piogge torrenziali e raffiche di vento oltre i 150 km orari hanno provocato migliaia di interventi e gravi danni a infrastrutture e alberi. Il maltempo ha colpito anche la Spagna, con forti disagi soprattutto a Madrid e in diverse regioni del Paese