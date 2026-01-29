Portogallo devastastato dalla tempesta Kristin: almeno 5 morti. FOTO
La tempesta Kristin ha causato almeno cinque vittime in Portogallo, con la provincia di Leiria al centro dell’emergenza, e ha lasciato senza elettricità circa 450mila utenti. Piogge torrenziali e raffiche di vento oltre i 150 km orari hanno provocato migliaia di interventi e gravi danni a infrastrutture e alberi. Il maltempo ha colpito anche la Spagna, con forti disagi soprattutto a Madrid e in diverse regioni del Paese
- La tempesta Kristin, che ha colpito il Portogallo nella notte tra martedì e mercoledì, ha causato almeno cinque morti. Lo hanno reso noto le autorità portoghesi, con un bilancio confermato da un portavoce dell’Autorità nazionale per la Protezione civile.
- Secondo E-redes, il gestore della rete di distribuzione elettrica, questa mattina risultano ancora senza elettricità circa 450mila utenti, soprattutto nelle aree centrali del Paese.
- La provincia di Leiria è l’area più colpita, con quattro dei cinque decessi confermati. Da nord a sud del Portogallo sono stati segnalati migliaia di interventi legati al maltempo, causati da piogge torrenziali e soprattutto da raffiche di vento eccezionali che hanno raggiunto.
- Il vento in alcune zone ha raggiunto raffiche fino a 150 chilometri orari. A mezzogiorno di ieri erano già stati segnalati oltre 3mila incidenti legati al maltempo.
- Nelle prime ore del mattino di ieri più di 850mila persone sono rimaste senza elettricità e in diverse aree la corrente non è stata ancora ripristinata. Secondo E-Redes, il gestore della rete di distribuzione elettrica, nelle prime ore di oggi “quasi 450mila clienti” risultano ancora senza corrente. Le operazioni di ripristino sono in corso, ma in diverse zone del centro del Paese la situazione resta critica.
- Kristin ha colpito ieri anche la Spagna, dove abbondanti nevicate e forti venti hanno causato pesanti disagi, in particolare a Madrid e nella sua regione.
- Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sulla rete stradale dell’Estremadura, dove due camion sono stati ribaltati dalle raffiche, e in diverse altre aree del Paese, tra cui Andalusia, Castiglia e León, Aragona, Asturie, Navarra e Galizia.
- L’Agenzia statale di meteorologia mantiene elevato il livello di allerta per l’arrivo di due nuovi fronti atlantici. Sono previsti temporali, nevicate, venti forti e rischio di esondazioni. A Grazalema, in provincia di Cadice, la crescita del fiume Guadalete ha portato all’evacuazione preventiva di alcune aree di Jerez de la Frontera. Centri di accoglienza e strutture comunali sono stati attivati per ospitare alcune centinaia di persone.
- In Spagna sono stati riattivati dalle 6 del mattino i collegamenti marittimi dal porto di Algesiras, sospesi per due giorni a causa della burrasca nello Stretto di Gibilterra. Restano invece chiusi per il nono giorno consecutivo i collegamenti tra il porto di Tarifa e Tangeri, a causa del persistere dei temporali.
- Secondo le previsioni dei meteorologi, la tempesta Kristin si sta avvicinando all'Italia ma in una forma parzialmente attenuata rispetto all'impatto che ha avuto sulla costa atlantica.