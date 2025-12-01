Papa Leone XIV, prosegue visita in Libano. Oggi è ad Annaya e Harissa

Il Santo Padre, arrivato ieri dalla Turchia, in giornata ha diversi appuntamenti in agenda: la visita e la preghiera sulla tomba di San Charbel Makluf, al Monastero di San Maroun ad Annaya; l’incontro con vescovi, sacerdoti, consacrati, consacrate e operatori pastorali nel Santuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa; l'incontro ecumenico e interreligioso in piazza dei Martiri a Beirut e l'incontro con i giovani nel piazzale antistante il Patriarcato di Antiochia dei Maroniti a Bkerkè ascolta articolo

Prosegue la visita di Papa Leone XIV in Libano. Il Santo Padre, al suo primo viaggio all’estero del pontificato, ieri si è spostato dalla Turchia, dove era arrivato il 27 novembre, per la seconda tappa in programma. In giornata Prevost ha diversi appuntamenti in agenda: la visita e la preghiera sulla tomba di San Charbel Makluf, presso il Monastero di San Maroun ad Annaya; l’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i consacrati, le consacrate e gli operatori pastorali nel Santuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa; l'incontro ecumenico e interreligioso in piazza dei Martiri a Beirut e l'incontro con i giovani nel piazzale antistante il Patriarcato di Antiochia dei Maroniti a Bkerkè.

Il programma Oggi il Papa in mattinata si trasferisce in auto e in papamobile al Monastero di San Maroun ad Annaya. Leone sarà accolto dal Superiore del Convento e dal Superiore Generale dei Maroniti, che lo accompagnano nel cortile del Monastero. Prima di entrare nella cappella che custodisce la tomba di San Charbel, il Papa viene accolto dal Presidente della Repubblica Joseph Aoun e dalla consorte nel cortile. Dopo il canto d’ingresso, la preghiera silenziosa davanti alla tomba, il canto e l’accensione di una lampada votiva e il saluto di benvenuto da parte del Superiore Generale dell’Ordine Libanese Maronita, Rev. Abate Mahfouz Hady, il Papa pronuncia il suo saluto. Dopo la preghiera a San Charbel visiterà poi il museo del Monastero, che custodisce reperti storici e reliquie, accompagnato dal Superiore del Convento. Al termine della visita, verso le 10.30, Leone XIV si trasferirà in auto al Santuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa per l’incontro con i Vescovi, i sacerdoti, i consacrati, le consacrate e gli operatori pastorali. Nel pomeriggio, Papa Prevost avrà un incontro ecumenico e interreligioso; quindi dialogherà con i giovani libanesi. Vedi anche Medioriente, Libano accoglie il Papa tra crisi e convivenza