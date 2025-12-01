Papa Leone XIV, prosegue visita in Libano. Oggi è ad Annaya e Harissa

Il Santo Padre, arrivato ieri dalla Turchia, in giornata ha diversi appuntamenti in agenda: la visita e la preghiera sulla tomba di San Charbel Makluf, al Monastero di San Maroun ad Annaya; l’incontro con vescovi, sacerdoti, consacrati, consacrate e operatori pastorali nel Santuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa; l'incontro ecumenico e interreligioso in piazza dei Martiri a Beirut e l'incontro con i giovani nel piazzale antistante il Patriarcato di Antiochia dei Maroniti a Bkerkè
Il programma
Oggi il Papa in mattinata si trasferisce in auto e in papamobile al Monastero di San Maroun ad Annaya. Leone sarà accolto dal Superiore del Convento e dal Superiore Generale dei Maroniti, che lo accompagnano nel cortile del Monastero. Prima di entrare nella cappella che custodisce la tomba di San Charbel, il Papa viene accolto dal Presidente della Repubblica Joseph Aoun e dalla consorte nel cortile. Dopo il canto d’ingresso, la preghiera silenziosa davanti alla tomba, il canto e l’accensione di una lampada votiva e il saluto di benvenuto da parte del Superiore Generale dell’Ordine Libanese Maronita, Rev. Abate Mahfouz Hady, il Papa pronuncia il suo saluto. Dopo la preghiera a San Charbel visiterà poi il museo del Monastero, che custodisce reperti storici e reliquie, accompagnato dal Superiore del Convento. Al termine della visita, verso le 10.30, Leone XIV si trasferirà in auto al Santuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa per l’incontro con i Vescovi, i sacerdoti, i consacrati, le consacrate e gli operatori pastorali. Nel pomeriggio, Papa Prevost avrà un incontro ecumenico e interreligioso; quindi dialogherà con i giovani libanesi.
In migliaia da San Charbel
La pioggia non ha scoraggiato le migliaia di persone che già dall'alba aspettano il Pontefice lungo la strada che porta al Monastero di San Maroun ad Annaya. Qui il Papa visita la tomba di San Charbel Makluf, al secolo Youssef Antoun. Il monaco dell'Ordine libanese maronita è considerato nel Paese dei Cedri al pari di Padre Pio in Italia. Proclamato santo da Paolo VI nel 1977, la fama di San Charbel Makluf è legata ai numerosi miracoli attribuitigli soprattutto dopo la sua morte. Nato nel 1828 nel villaggio di Biqa ‘Kafra, l'ultimo dei cinque figli, rimase orfano di padre a 3 anni e fu affidato allo zio che, secondo alcune testimonianze, si oppose alla sua decisione di intraprendere la vita monastica, che iniziò a 23 anni nel monastero della Madonna di Mayfouq, cambiando il nome di battesimo - Youssef - in quello di Charbel. Ordinato sacerdote dell'Ordine Libanese Maronita nel 1859, rimase per 15 anni ad Annaya prima di ottenere il permesso per ritirarsi nell'eremo dei Santi Pietro e Paolo, dove visse per 23 anni. Durante la celebrazione della messa, il 16 dicembre 1898, fu colpito da paralisi ed entrò in un'agonia che durò otto giorni. Morì il 24 dicembre del 1898, dopo giorni di terribili sofferenze. Alcuni mesi dopo la sua morte, fenomeni straordinari si verificarono attorno alla sua tomba, che iniziò a brillare, e tra coloro che pregavano sul sepolcro del monaco, che trasudava sangue misto ad acqua, si moltiplicarono guarigioni inspiegabili, richiamando gente da tutta la vallata e di differenti religioni.
Papa Leone XIV visita (senza scarpe) la Moschea Blu di Istanbul. FOTO
Gli ultimi appuntamenti ad Istanbul, oggi, sono l'incontro con la Chiesa armena e poi la Divina Liturgia al Patriarcato ortodosso di Costantinopoli. Il muezzin Asgin Tunca ha riferito che il Papa non ha pregato durante la sua visita alla Moschea Blu, una delle più importanti di Istanbul. “Ha vissuto la visita in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede”, ha fatto sapere la Sala stampa vaticana