Libano, Papa Leone visita la tomba di San Charbel Makluf

Il Santo Padre, arrivato ieri in Libano dalla Turchia, in giornata ha diversi appuntamenti in agenda: la visita e la preghiera sulla tomba di San Charbel Makluf, al Monastero di San Maroun ad Annaya; l’incontro con vescovi, sacerdoti, consacrati, consacrate e operatori pastorali nel Santuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa; l'incontro ecumenico e interreligioso in piazza dei Martiri a Beirut e l'incontro con i giovani nel piazzale antistante il Patriarcato di Antiochia dei Maroniti a Bkerkè