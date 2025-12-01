Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Libano, Papa Leone visita la tomba di San Charbel Makluf

Mondo

Il Santo Padre, arrivato ieri in Libano dalla Turchia, in giornata ha diversi appuntamenti in agenda: la visita e la preghiera sulla tomba di San Charbel Makluf, al Monastero di San Maroun ad Annaya; l’incontro con vescovi, sacerdoti, consacrati, consacrate e operatori pastorali nel Santuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa; l'incontro ecumenico e interreligioso in piazza dei Martiri a Beirut e l'incontro con i giovani nel piazzale antistante il Patriarcato di Antiochia dei Maroniti a Bkerkè

Prossimi video

Draghi: se Europa non copre divario IA, rischia stagnazione

Mondo

Parigi, Macron accoglie Zelensky per un incontro bilaterale

Mondo

Libano, Papa Leone visita la tomba di San Charbel Makluf

Mondo

Terrorismo, smantellata cellula gruppo The Base in Spagna

Mondo

Il viaggio pastorale del Papa in Libano

Mondo

Missione in Libano, Papa Leone XIV: offrire ai giovani prospettive di rinascita e crescita

Mondo