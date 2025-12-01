Il Santo Padre, arrivato ieri in Libano dalla Turchia, in giornata ha diversi appuntamenti in agenda: la visita e la preghiera sulla tomba di San Charbel Makluf, al Monastero di San Maroun ad Annaya; l’incontro con vescovi, sacerdoti, consacrati, consacrate e operatori pastorali nel Santuario di Nostra Signora del Libano ad Harissa; l'incontro ecumenico e interreligioso in piazza dei Martiri a Beirut e l'incontro con i giovani nel piazzale antistante il Patriarcato di Antiochia dei Maroniti a Bkerkè
Prossimi video
Draghi: se Europa non copre divario IA, rischia stagnazione
Mondo
Parigi, Macron accoglie Zelensky per un incontro bilaterale
Mondo
Libano, Papa Leone visita la tomba di San Charbel Makluf
Mondo
Terrorismo, smantellata cellula gruppo The Base in Spagna
Mondo
Il viaggio pastorale del Papa in Libano
Mondo
Missione in Libano, Papa Leone XIV: offrire ai giovani prospettive di rinascita e crescita
Mondo
Rio de Janeiro, inaugurato l’albero di Natale alto 80 metri
Mondo