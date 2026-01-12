Los Angeles, camion contro folla al raduno per l’Iran

Un camion ha investito una folla riunita a Los Angeles per un raduno in sostegno delle proteste in Iran, causando un paio di feriti lievi
Prossimi video
Trump: potremmo dover scegliere tra la Groenlandia e la NATO
Mondo
Iran, Trump valuta ogni possibile risposta alla represssione in atto del governo di Teheran
Mondo
Venezuela, Tajani: "Trentini e Burlò liberi, stanno bene"
Mondo
Proteste Iran, repressione violenta: oltre 2000 morti
Mondo
Venezuela, attesa per rilascio cooperante Alberto Trentini
Mondo
Proteste in Tunisia contro il presidente Kais Saied
Mondo
Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: "Se Usa attaccano risponderemo"
Mondo