Los Angeles, camion contro folla al raduno per l’Iran

Mondo

Un camion ha investito una folla riunita a Los Angeles per un raduno in sostegno delle proteste in Iran, causando un paio di feriti lievi

