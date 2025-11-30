Papa Leone XIV, da Istanbul appello a pace. Oggi partenza per Libano

Il messaggio di pace del Papa

Ieri si è tenuta la storica visita di Papa Leone XIV nella Moschea Blu di Istanbul, uno degli eventi centrali di questo primo viaggio internazionale all'insegna del dialogo con tutti e tra tutti, per costruire percorsi di pace. Il Pontefice è arrivato nel luogo di culto musulmano, si è tolto le scarpe e ha ammirato la bellezza del luogo. Ma, a differenza dei suoi predecessori, ha scelto di non pregare. Lo avevano fatto sia Benedetto XVI che Francesco. E, sempre ieri, è arrivata la dichiarazione comune tra Papa Leone XIV e il Patriarca ortodosso di Costantinopoli, Bartolomeo: "Rifiutiamo qualsiasi uso della religione e del Nome di Dio per giustificare la violenza. Crediamo che un autentico dialogo interreligioso, lungi dall'essere causa di sincretismo e confusione, sia essenziale per la convivenza di popoli appartenenti a tradizioni e culture diverse". Quindi l'appello ai responsabili a fermare i conflitti in corso nel mondo. Anche nell'omelia, nella messa alla Volkswagen Arena, Papa Leone ha poi ribadito: "Viviamo in un mondo in cui troppo spesso la religione è usata per giustificare guerre e atrocità".