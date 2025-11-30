Papa Leone XIV, da Istanbul appello a pace. Oggi partenza per Libano

Ultime ore in Turchia per il pontefice che, nel pomeriggio, è atteso a Beirut. Ieri la storica visita alla Moschea Blu, uno degli eventi centrali di questo primo viaggio internazionale all'insegna del dialogo. Sempre ieri, nella messa alla Volkswagen Arena, Prevost ha ribadito: "Viviamo in un mondo in cui troppo spesso la religione è usata per giustificare guerre e atrocità"
Ultimo giorno in Turchia per Papa Leone XIV, con gli ultimi appuntamenti ad Istanbu (l'incontro con la Chiesa armena e poi la Divina Liturgia al Patriarcato ortodosso di Costantinopoli, ndr). Nel primo pomeriggio il pontefice volerà in Libano, dove il primo appuntamento a Beirut sarà l'incontro con le autorità.
Il messaggio di pace del Papa
Ieri si è tenuta la storica visita di Papa Leone XIV nella Moschea Blu di Istanbul, uno degli eventi centrali di questo primo viaggio internazionale all'insegna del dialogo con tutti e tra tutti, per costruire percorsi di pace. Il Pontefice è arrivato nel luogo di culto musulmano, si è tolto le scarpe e ha ammirato la bellezza del luogo. Ma, a differenza dei suoi predecessori, ha scelto di non pregare. Lo avevano fatto sia Benedetto XVI che Francesco. E, sempre ieri, è arrivata la dichiarazione comune tra Papa Leone XIV e il Patriarca ortodosso di Costantinopoli, Bartolomeo: "Rifiutiamo qualsiasi uso della religione e del Nome di Dio per giustificare la violenza. Crediamo che un autentico dialogo interreligioso, lungi dall'essere causa di sincretismo e confusione, sia essenziale per la convivenza di popoli appartenenti a tradizioni e culture diverse". Quindi l'appello ai responsabili a fermare i conflitti in corso nel mondo. Anche nell'omelia, nella messa alla Volkswagen Arena, Papa Leone ha poi ribadito: "Viviamo in un mondo in cui troppo spesso la religione è usata per giustificare guerre e atrocità".
©Ansa
Gli ultimi appuntamenti ad Istanbul, oggi, sono l'incontro con la Chiesa armena e poi la Divina Liturgia al Patriarcato ortodosso di Costantinopoli. Il muezzin Asgin Tunca ha riferito che il Papa non ha pregato durante la sua visita alla Moschea Blu, una delle più importanti di Istanbul. “Ha vissuto la visita in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede”, ha fatto sapere la Sala stampa vaticana