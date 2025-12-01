Offerte Black Friday
Papa Leone XIV in Libano: piantato albero a Beirut

Mondo

Papa Leone XIV ha piantato un albero in Piazza dei Martiri di Beirut durante il secondo giorno della sua visita in Libano. La cerimonia si è svolta al termine di un incontro con diversi leader religiosi in rappresentanza delle diverse confessioni libanesi.

