Papa Leone XIV ha visitato la Cattedrale apostolica armena di Istanbul per salutare i fedeli prima di partire per Beirut
Prossimi video
Papa Leone visita la Cattedrale armena di Istanbul
Mondo
Inondazioni in Thailandia, auto bloccate e case danneggiate
Mondo
Australia, proteste contro cambiamenti climatici: 21 arresti
Mondo
Papa Leone XIV: "Cattolici e ortodossi sono chiamati ad essere costruttori di pace"
Mondo
Ucraina, un attacco russo a Kiev causa morti e feriti
Mondo
California, sparatoria in un locale: diversi morti e feriti
Mondo
Papa in Turchia, religione usata per giustificare atrocità
Mondo