Nigeria, 50 dei 303 studenti rapiti in una scuola sono fuggiti

Dopo il rapimento avvenuto lo scorso venerdì in una scuola nello stato del Niger, il Ministro dell'Istruzione nazionale ha ordinato la chiusura di 47 scuole secondarie convitto in tutto il Paese. L'allerta resta alta, mentre c'è chi si chiede come sia stato possibile che 300 studenti siano stati rapiti e portati via in contemporanea

Cinquanta dei 303 studenti rapiti venerdì 21 novembre dalla St. Mary's Catholic Co-educational School nello Stato del Niger (nella Nigeria occidentale), sono riusciti a fuggire e sono ritornati dalle loro famiglie. Lo ha reso noto il presidente dell'Associazione cristiana della Nigeria e proprietario dell'istituto, monsignor Bulus Dauwa Yohanna. Al momento, però, resta sconosciuto sia il luogo in cui sono stati trattenuti che le circostanze che ne hanno consentito la fuga.

Cosa è successo alla St. Mary's Catholic Co-educational School Venerdì si è verificato uno dei più grandi rapimenti di massa della storia del paese. La Christian Association of Nigeria (CAN) dopo aver accertato il numero degli studenti scomparsi, ha sottolineato che oltre a loro, sono stati rapiti anche 12 insegnanti. Gli studenti hanno un'età compresa tra i dieci e i diciotto anni e rappresentano quasi la metà dei 629 allievi che frequentano l'istituto. Dopo l'accaduto, il governatore dello stato del Niger, Mohammed Umar Bago, ha dichiarato che la polizia e il dipartimento di intelligence hanno avviato un'indagine "sulle dinamiche del rapimento per intercettare il gruppo" che potrebbe aver compiuto altri rapimenti in zona.

Tre rapimenti nel giro di una sola settimana: è massima allerta Per gestire la situazione, il presidente del paese Bola Tinubu ha deciso di annullare i suoi impegni internazionali previsti in settimana. In un video condiviso da CAN e riportato da The Guardian, un membro dello staff della scuola che è riuscito a fuggire durante l'irruzione, sostiene di aver sentito avvicinarsi auto e motociclette prime di sentire spari continui e ripetuti: "gli aggressori hanno agito per quasi tre ore". Al momento, nessun gruppo armato ha rivendicato la responsabilità dell'ultimo attacco, né di quello avvenuto lo scorso martedì in una chiesa nel vicino Stato di Kwara dove almeno due persone sono state uccise e diversi fedeli sono stati rapiti, né di quello avvenuto lunedì in un collegio nello stato di Kebbi dove sono scomparse alemeno 20 studentesse. Nel 2015, il governo nigeriano ha approvato la "Dichiarazione sulle scuole sicure", che delinea misure concrete per salvaguardare la natura civile delle scuole e delle università al fine di garantire agli studenti un accesso sicuro all'istruzione durante i conflitti. L'Unicef ha invitato tutte le parti interessate a proseguire gli sforzi per attuare pienamente la Dichiarazione sulle scuole sicure in Nigeria.

Dietro ai rapimenti non c'è ideologia ma denaro Rapire per poi chiedere un riscatto. È questa una delle ragioni principali a spingere le bande armate che vivono entro i confini nigeriani ad organizzare rapimenti nelle scuole delle zone rurali. Nella parte occidentale del paese si estende una vasta foresta ed è lì che i gruppi armati hanno i loro accampamenti. È importante sottolineare come le bande non abbiano particolari inclinazioni ideologiche – come affermato dallo stesso mons. Yohanna - ma sono piuttosto motivate da ragioni economiche. Negli ultimi anni, tuttavia, diversi analisti hanno evidenziato un rafforzamento del legame di quest'ultime con alcuni dei gruppi jihadisti che operano soprattutto nella parte nordorientale del paese. In Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa, vivono tanti cristiani quanti musulmani: entrambi sono vittime degli attacchi degli islamisti radicali, nonostante Trump abbia parlato solo di un "eccidio mirato di cristiani" e abbia dichiarato di star valutando un'azione militare nel paese.

I dati non coincidono con le dichiarazioni del Presidente Trump Armed Conflict Location & Event Data ha evidenziato che oltre 20.400 civili sono stati uccisi in Nigeria durante attacchi armati tra gennaio 2020 e settembre del 2025. Tra le vittime, nonostante il centro di monitoraggio non abbia determinato l’affiliazione religiosa della maggior parte dei civili, 317 morti sono attribuite ad attacchi contro i cristiani, mentre 417 sono state segnalate tra i musulmani. Secondo quanto riporta Associated Press, l'analista della sicurezza Nnamdi Obasi, consulente senior del think tank International Crisis Group, ha spiegato che, "mentre i gruppi estremisti hanno devastato sia i cristiani che i musulmani nel nord-est della Nigeria, gruppi di banditi hanno invece terrorizzato le comunità in prevalenza musulmane nel nord-ovest". Potrebbe interessarti Mutilazioni genitali, una nuova vita con la chirurgia rigenerativa