Nigeria, paura dopo maxi rapimento scolastico: appello Papa

Mondo

In Nigeria cresce il senso di insicurezza dopo il rapimento di oltre 300 tra studenti e insegnanti in una scuola cattolica del Niger State. Residenti di Abuja raccontano di vivere nel timore costante di nuovi attacchi e chiedono più forze di sicurezza in chiese, scuole e luoghi pubblici. Le autorità hanno chiuso tutti gli istituti del Niger State mentre proseguono le ricerche degli ostaggi. Anche Papa Leone ha chiesto la liberazione immediata dei bambini e dello staff rapiti

