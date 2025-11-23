Nigeria, liberati i 38 fedeli rapiti in chiesa cristiana

Sono stati liberati i fedeli rapiti martedì scorso nel corso della preghiera nella chiesa pentecostale Christ Apostolic Church di Eruku, nello Stato di Kwara, nell'ovest del Paese. Sono stati messi in salvo dalle forze della sicurezza. Lo ha annunciato il presidente Bola Tinubu su X

Sono stati liberati i 38 fedeli rapiti martedì scorso nel corso della preghiera nella chiesa pentecostale Christ Apostolic Church di Eruku, nello Stato di Kwara, nell'ovest della Nigeria . Sono stati messi in salvo dalle forze della sicurezza del Paese. Lo ha annunciato il presidente Bola Tinubu su X. Nell'assalto di uomini armati sono rimaste uccise due persone. L'attacco ha scioccato centinaia di migliaia di spettatori collegati in diretta streaming con la funzione religiosa.

Gruppo cristiano: "Fuggiti 50 studenti rapiti in Nigeria"

Intanto, nel pomeriggio, cinquanta degli oltre 300 studenti rapiti da una scuola cattolica in Nigeria sono sfuggiti ai loro sequestratori. Lo ha dichiarato un gruppo cristiano in una nota. "Abbiamo ricevuto buone notizie: cinquanta alunni sono fuggiti e si sono riuniti ai loro genitori", ha spiegato l'Associazione Cristiana della Nigeria, aggiungendo che la fuga è avvenuta tra venerdì e ieri.