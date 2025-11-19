Trump Organization, cripto e resort: gli affari privati del presidente

Il principe saudita Mohammed bin Salman ha promesso di portare da 600 a mille miliardi di dollari gli investimenti negli Usa, mentre il tycoon punta a costruire una Trump Tower a Riad e una a Jeddah. In realtà guarda un po' a tutta la Penisola araba, puntando sul mercato delle valute digitali (da cui arrivano i tre quarti dei guadagni della sua azienda di famiglia) e resort alle Maldive. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 18 novembre