Mamdani nuovo sindaco di New York, le reazioni dei politici italiani

"24 anni dopo l'11 settembre, New York ha un sindaco musulmano. Così l'occidente celebra la propria resa culturale chiamandola progresso. #Zohranmamdani", ha scritto sui social l'europarlamentare e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci. "Zohran Mamdani non è il mio sindaco, non avrei votato nessuno dei tre candidati a New York. Fa sorridere vedere come la Schlein e la sinistra cerchino di appropriarsi di simboli che simboli non sono - ha detto a L'Aria che tira la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli -. New York non è l'America. E Mamdani sembra un 'Cetto La Qualunque' in salsa americana e musulmana. Il suo programma non sta in piedi. È facilissimo vincere raccontando che verranno regalati soldi a tutti, ma il suo programma è un conto economico che andrà sotto di sei zeri. Tra pochi mesi si vedranno i risultati di questa scelta e i newyorkesi si ritroveranno con un sindaco che ha raccontato bellissime favole ma che non porterà a casa nulla. E non credo che la sua elezione sia una reazione a Trump, né penso che sposterà nulla alle elezioni di midterm. È stato più che altro uno specchietto per le allodole rivolto a quegli immigrati del Bronx e di altre zone disagiate che fanno fatica e che hanno voluto credere alle promesse di Mamdani". “Prendiamo atto che New York ha fatto scelta di sinistra- sinistra come diremo qui in Italia. Un sindaco islamico con posizioni radicali ma New York non è gli Usa, non rappresenta gli Stati Uniti profondi, il popolo americano nella sua interezza. Non credo che sia un campanello di allarme per Trump che è ancora molto forte nell'elettorato. Tenderei ad aspettare le elezioni di medio termine prima di dare un giudizio su Trump ed il suo operato", ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso del programma radiofonico Ping Pong.

Il sostegno delle opposizioni

Numerosi appoggi al nuovo corso della città sono invece giunti dall’opposizione. "Splendida vittoria di Zohran Mamdani a New York! Con un messaggio chiaro contro il caro vita: per una città che tutte e tutti si possano permettere - ha commentato la segretaria del Pd Elly Schlein -. Ha vinto con una campagna collettiva di centomila volontari contro i milionari che finanziavano i suoi avversari e una pesante campagna denigratoria guidata dallo stesso Trump. La sinistra torna a vincere con parole e programmi chiari su stipendi dignitosi, sanità davvero universale, sul diritto alla casa, sui trasporti e i nidi gratis per chi non ce la fa. Da tutta la comunità del Partito Democratico congratulazioni al nuovo sindaco di New York! La politica della speranza vince sulla politica della paura che individua solo nemici e capri espiatori. Vincono anche le candidate democratiche Mikie Sherrill in New Jersey e Alice Spanberger in Virginia, vince il referendum del governatore democratico Newsom in California. Un bel risveglio negli Usa!". “Ci siamo svegliati con bellissime notizie dagli Usa: Zorhan Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Ha vinto perché ha saputo parlare alle persone dei problemi reali delle persone: casa, salari, mobilità, diritti. Ha vinto perché vuole fare di New York una città alla portata anche di chi ha redditi bassi. L'ha fatto con passione ed entusiasmo, proponendo soluzioni reali. E New York ha risposto con lo stesso entusiasmo. L'elezione di Mamdani ci racconta che la sinistra vince quando fa la sinistra”, ha sottolineato Laura Boldrini, ex presidente della Camera e oggi deputata del Pd. "A New York la vittoria di Mamdani conferma una egemonia democratica, in Virginia e New Jersey elette governatrici due democratiche in elezioni affatto scontate. Sindaci democratici eletti a Detroit e a Cincinnati. E in California il governatore democratico Newsom ottiene un grande successo nel referendum istituzionale. Segnali di un'America democratica che non si rassegna e combatte". Lo ha scritto su X Piero Fassino, deputato del Partito democratico. "A New York ha vinto le elezioni Zohran Mamdani, nonostante le minacce di Donald Trump. Ha vinto una politica che si è schierata con gli ultimi: con le mamme single, con gli studenti e con i lavoratori, con i poveri, con quel ceto medio espulso dalla città dai processi di gentrificazione", ha dichiarato in una nota Angelo Bonelli, parlamentare Avs e coportavoce dei Verdi. "Mamdani ha una giusta idea della società e di cosa serve a New York" mettendo al centro "il tema degli ultimi", è "una politica che condividiamo in gran parte", anche qui "serve tornare ad una politica fiscale davvero progressiva", ha rincarato il capogruppo del M5S Stefano Patuanelli.