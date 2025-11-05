Mamdani eletto sindaco di New York: il messaggio a Trump

Zohran Mamdani, appena eletto sindaco di New York, ha rivolto un messaggio diretto a Donald Trump durante il suo discorso di vittoria: “Donald Trump, so che mi stai guardando, ho quattro parole per te: alza il volume”. Le sue parole anticipano un possibile confronto politico con il presidente, mentre i Democratici registrano nuovi successi elettorali a nove mesi dal ritorno di Trump alla Casa Bianca