Messico, a Natale si celebra la Notte dei Ravanelli

A Oaxaca, in Messico, si è svolta la tradizionale Notte dei Ravanelli, appuntamento che precede la vigilia di Natale. Artisti e coltivatori hanno esposto sculture realizzate con ravanelli intagliati a mano. Le opere richiamano scene religiose e momenti della vita quotidiana. L’evento affonda le radici nel periodo coloniale ed è diventato un festival molto partecipato.
