Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il Natale a Bondi Beach nel ricordo della strage

Mondo

Il Natale a Bondi Beach, a Sydney, si è svolto con presenze ridotte a causa del vento, della pioggia e di un clima di maggiore prudenza. A pesare è stato anche il ricordo della recente sparatoria durante una celebrazione ebraica, che ha causato numerose vittime. Turisti e residenti hanno comunque mantenuto la tradizione, con foto davanti all’albero di Natale sulla sabbia. Rafforzata la presenza di polizia e bagnini lungo il litorale.

Prossimi video

Alluvioni in California, evacuazioni a San Bernardino

Mondo

Il Natale a Bondi Beach nel ricordo della strage

Mondo

Il discorso di Natale di Zelensky: "Ora la pace". Ed evoca morte Putin

Mondo

Messa Natale, Papa: no a economia distorta, uomo non è merce

Mondo

Papa Leone XIV: "Dio si fa uomo per liberarci da ogni schiavitù"

Mondo

Ucraina, piano di pace Usa-Kiev al vaglio del Cremlino

Mondo