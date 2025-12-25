Il Natale a Bondi Beach nel ricordo della strage

Il Natale a Bondi Beach, a Sydney, si è svolto con presenze ridotte a causa del vento, della pioggia e di un clima di maggiore prudenza. A pesare è stato anche il ricordo della recente sparatoria durante una celebrazione ebraica, che ha causato numerose vittime. Turisti e residenti hanno comunque mantenuto la tradizione, con foto davanti all’albero di Natale sulla sabbia. Rafforzata la presenza di polizia e bagnini lungo il litorale.