Natale a Betlemme, fedeli e turisti tornano in città

A Betlemme migliaia di persone si sono riunite per celebrare il Natale dopo due anni di guerra. Le celebrazioni si sono svolte mentre il cessate il fuoco a Gaza è entrato nel secondo mese. Piazza della Mangiatoia si è riempita di fedeli, residenti e visitatori tra canti e spettacoli. Negli ultimi due anni il turismo era crollato e molte iniziative natalizie erano state annullate.