Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Natale a Betlemme, fedeli e turisti tornano in città

Mondo

A Betlemme migliaia di persone si sono riunite per celebrare il Natale dopo due anni di guerra. Le celebrazioni si sono svolte mentre il cessate il fuoco a Gaza è entrato nel secondo mese. Piazza della Mangiatoia si è riempita di fedeli, residenti e visitatori tra canti e spettacoli. Negli ultimi due anni il turismo era crollato e molte iniziative natalizie erano state annullate.

Prossimi video

Natale a Betlemme, fedeli e turisti tornano in città

Mondo

Messico, a Natale si celebra la Notte dei Ravanelli

Mondo

L'omelia del Papa durante la Messa di Natale: "Non dimentichiamo le tende di Gaza"

Mondo

Ancora raid anche il giorno di Natale. Putin pensa a controproposta per piano di pace

Mondo

Alluvioni in California, evacuazioni a San Bernardino

Mondo

Il Natale a Bondi Beach nel ricordo della strage

Mondo