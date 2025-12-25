A Betlemme migliaia di persone si sono riunite per celebrare il Natale dopo due anni di guerra. Le celebrazioni si sono svolte mentre il cessate il fuoco a Gaza è entrato nel secondo mese. Piazza della Mangiatoia si è riempita di fedeli, residenti e visitatori tra canti e spettacoli. Negli ultimi due anni il turismo era crollato e molte iniziative natalizie erano state annullate.
Prossimi video
Natale a Betlemme, fedeli e turisti tornano in città
Mondo
Messico, a Natale si celebra la Notte dei Ravanelli
Mondo
L'omelia del Papa durante la Messa di Natale: "Non dimentichiamo le tende di Gaza"
Mondo
Ancora raid anche il giorno di Natale. Putin pensa a controproposta per piano di pace
Mondo
Alluvioni in California, evacuazioni a San Bernardino
Mondo
Il Natale a Bondi Beach nel ricordo della strage
Mondo
Il discorso di Natale di Zelensky: "Ora la pace". Ed evoca morte Putin
Mondo