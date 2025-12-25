Forti piogge hanno provocato allagamenti nella contea di San Bernardino, in California, con evacuazioni e la chiusura di un’importante autostrada. Le squadre di emergenza hanno effettuato controlli casa per casa per garantire la sicurezza dei residenti. Acqua e fango hanno invaso numerose aree residenziali. L’allerta resta attiva in alcune zone, con autorità che invitano alla massima prudenza.
Prossimi video
Alluvioni in California, evacuazioni a San Bernardino
Mondo
Il Natale a Bondi Beach nel ricordo della strage
Mondo
Il discorso di Natale di Zelensky: "Ora la pace". Ed evoca morte Putin
Mondo
Messa Natale, Papa: no a economia distorta, uomo non è merce
Mondo
Papa Leone XIV: "Dio si fa uomo per liberarci da ogni schiavitù"
Mondo
Ucraina, piano di pace Usa-Kiev al vaglio del Cremlino
Mondo
Ue si schiera con Breton dopo che Usa sospende il visto
Mondo