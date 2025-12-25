Offerte Sky
Alluvioni in California, evacuazioni a San Bernardino

Mondo

Forti piogge hanno provocato allagamenti nella contea di San Bernardino, in California, con evacuazioni e la chiusura di un’importante autostrada. Le squadre di emergenza hanno effettuato controlli casa per casa per garantire la sicurezza dei residenti. Acqua e fango hanno invaso numerose aree residenziali. L’allerta resta attiva in alcune zone, con autorità che invitano alla massima prudenza.

