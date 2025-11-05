Il nuovo sindaco di New York Mamdani festeggia la vittoria ballando

Offerte Sky
Nuovo sindaco New York Zohran Mamdani festeggia la vittoria ballando Empire State of Mind

Com'è nel suo stile, il primo cittadino ha accennato dei passi di danza, circondato da una folla festosa in un locale newyorkese

Mamdani conquista la Grande Mela e festeggia, come nel suo stile, sulle note di Empire State of Mind accennando dei passi di danza, circondato da una folla festosa in un locale newyorkese. E anche nel messaggio inviato al presidente Usa, non è mancato un cenno alla musica: “Donald Trump, visto che so che ci stai guardando, ho quattro parole per te: alza il volume! (turn the volume up)” ha detto (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA VITTORIA DI MAMDANI SUL LIVEBLOG). 

Tra i vari lavori che Mamdani ha svolto quando era più giovane, oltre ad aver lavorato nell'edilizia, c'è stata la parentesi della musica perchè, per un breve periodo, ha inciso alcune tracce hip hop sotto il nome di “Mr. Cardamom”. E' stato un attivista durante l’Università ed è un grande sostenitore del popolo palestinese. Ha infatti co-fondato la sezione universitaria di Students for Justice in Palestine. Durante un’intervista al New York Times ha sottolineato l’importanza del boicottaggio e ha detto che se Benjamin Netanyahu dovesse mettere piede a New York durante la sua presidenza, verrebbe arrestato.

@nccdemocrats BREAKING: ZOHRAN MAMDANI WINS NEW YORK MAYORAL RACE, DEALING MASSIVE BLOW TO TRUMP. #mamdani #democracy #nyc #changeiscoming ♬ Empire State Of Mind - JAY-Z

