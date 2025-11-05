Mamdani sindaco New York celebra vittoria: "Speranza è viva"

Zohran Mamdani, 34 anni, socialista democratico, ha vinto le elezioni a sindaco di New York, ponendo fine a una "dinastia politica". Ha definito la vittoria "la prova che la speranza è viva".
