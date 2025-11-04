Morto Kim Yong-nam, per anni a capo della diplomazia nordcoreana

"Il compagno Kim Yong-nam, un rivoluzionario della vecchia generazione che ha lasciato straordinari risultati nella storia dello sviluppo del nostro partito e del nostro Paese, ha concluso la sua nobile vita all'età di 97 anni". Così l'agenzia statale Kcna ha confermato la notizia della morte del diplomatico

La Corea del Nord ha annunciato la morte di Kim Yong-nam, per diversi anni a capo della diplomazia di Pyongyang e al servizio delle tre generazioni della famiglia Kim, al potere nello Stato eremita da più di 70 anni. L'attuale leader Kim Jong-un , dopo la notizia della scomparsa del diplomatico, ha espresso le sue personali e "profonde condoglianze". La morte di Kim Yong-nam è avvenuta lunedì dopo una "insufficienza multiorgano" a causa di un cancro al colon contro cui lottava da più di un anno.

La carriera e gli studi

"Il compagno Kim Yong-nam, un rivoluzionario della vecchia generazione che ha lasciato straordinari risultati nella storia dello sviluppo del nostro partito e del nostro Paese, ha concluso la sua nobile vita all'età di 97 anni". Così l'agenzia statale Kcna ha diffuso la notizia. Kim era stato al vertice dell'Assemblea suprema del popolo ma anche a capo del protocollo diplomatico. Aveva guidato, infatti, nel 2018 la delegazione di Pyongyang recatasi in Corea del Sud per quella che era stata una visita considerata "storica" nel corso delle Olimpiadi invernali di PyeongChang. Kim Yong-nam ha studiato presso la Kim Il-sung Universy di Pyongyang e poi a Mosca, prima di iniziare la sua carriera diplomatica nell'amministrazione nordcoreana.Nel corso della sua carriera ha stretto rapporti amichevoli anche con l'ex presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, ai tempi dell'Urss e delle relazioni tra i partiti comunisti a livello globale. Ha ricoperto incarichi di alto profilo con Kim Il-sung in qualità di ministro degli Esteri e poi anche con Kim Jong-il e Kim Jong-un. Per oltre 20 anni è stato presidente del Presidium, la carica che all'epoca svolgeva le funzioni protocollari di capo dello Stato. Si era ritirato dalla scena politica all'età di 91 anni, nel 2019.

I funerali di Stato

L'attuale leader, Kim Jong-un, ha voluto rendere omaggio alla bara del diplomatico per esprimere il proprio condoglio, accompagnato da importanti funzionari di Partito dei Lavoratori e del governo locale. Già per la giornata di oggi sono stati organizzati i funerali di Stato.