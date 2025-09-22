Corea del Nord, Kim Jong-un apre al dialogo: "Buon rapporto con Trump"

Esplora tutte le offerte Sky
Corea del Nord, Kim Jong-un apre al dialogo con gli Usa: "Buon rapporto con Trump"

Mondo

Pyongyang manifesta apertura ai colloqui "se Washington ritirerà la richiesta di rinuncia alle armi nucleari da parte del Paese". E sul presidente americano Kim dice: "Conservo un buon ricordo di lui"

Il leader nordcoreano Kim Jong-un si è detto disponibile a futuri colloqui con gli Stati Uniti se Washington ritirerà la richiesta di rinuncia alle armi nucleari da parte del Paese. A riferirlo sono i media statali nordcoreani. "Se gli Stati Uniti abbandonano la loro ossessione delirante per la denuclearizzazione e, riconoscendo la realtà, desiderano davvero una coesistenza pacifica con noi, allora non c'è motivo per cui non possiamo soddisfarla", ha affermato Kim, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency.

"Bei ricordi del presidente americano Trump"

Il leader nordcoreano ha affermato di conservare “bei ricordi” del presidente americano Donald Trump, che ha incontrato tre volte durante il primo mandato del repubblicano. “Personalmente conservo un buon ricordo dell'attuale presidente americano Donald Trump”, ha dichiarato Kim, citato dall'agenzia di Stato Kcna, dicendosi nuovamente aperto a una ripresa del dialogo con gli Stati Uniti.

La posizione della Corea del Sud

Intanto, il presidente della Corea del Sud Lee Jae-myung ha fatto sapere che accetterebbe un accordo tra Trump e Kim in base al quale la Corea del Nord si impegna a congelare la produzione delle sue armi nucleari, anziché eliminarle. Il capo dello Stato ha dichiarato alla Bbc che la Corea del Nord sta producendo 15-20 armi nucleari in più all'anno e che un congelamento, come "misura di emergenza provvisoria", sarebbe per ora "un'alternativa fattibile e realistica" alla denuclearizzazione. "Finché non rinunceremo all'obiettivo a lungo termine della denuclearizzazione, credo che ci saranno chiari vantaggi nel far sì che la Corea del Nord interrompa lo sviluppo nucleare e missilistico", ha affermato Lee Jae Myung. "La questione è se persisteremo in tentativi infruttuosi verso l'obiettivo finale della denuclearizzazione oppure se ci prefiggeremo obiettivi più realistici e ne raggiungeremo alcuni".

