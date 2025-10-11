Esplora tutte le offerte Sky
Corea del Nord, Kim Jong Un celebra 80 anni del Partito

Mondo

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato a una cerimonia per l’80° anniversario del Partito dei Lavoratori, ospitando delegazioni straniere e supervisionando una parata militare con il missile intercontinentale Hwasong-20, definito “arma strategica nucleare più potente” del Paese

