Treno blindato di Kim Jong Un, cosa sappiamo sul mezzo

Sul mezzo non sono disponibili molte informazioni, ma qualche testimonianza esiste. Secondo il Washington Post a bordo si consumano pasti gourmet e ci sono giovani donne a intrattenere gli ospiti. Severe le misure di sicurezza. Ecco i dettagli sul treno che è stato usato da Kim Jong Un anche per raggiungere Pechino, il 2 settembre 2025

Il 2 settembre 2025, il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un , è arrivato a Pechino , a bordo del suo treno privato, per assistere alla parata militare organizzata dal governo cinese per celebrare l’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Kim, per le sue rare apparizioni fuori dai confini nordcoreani, usa spesso il convoglio privato: blindato, lussuosissimo (si dice) e anche piuttosto lento. Anche se non sono molte le persone che sono potute salire a bordo per poi svelarne i particolari, qualche informazione è arriva, già gli anni scorsi, dal Washington Post , che ha raccolto foto ufficiali e rare testimonianze. Si parla di cucina gourmet, severe misure di sicurezza e spazi per trasportare altri mezzi, dalle auto agli aerei.

Cucina gourmet, sale riunioni e giovani donne per intrattenere gli ospiti

Come si vede anche dalle foto scattate al convoglio al suo arrivo a Pechino, l'esterno del treno è dipinto di giallo e di verde. Alcuni spazi interni sono invece in bianco lucido: ospitano monitor a schermo piatto e lunghi tavoli dove sedersi per riunioni varie. In altri ambienti ancora si vedono poltrone di cuoio rosso. Sul mezzo ci sarebbe anche un’ampia cucina gourmet, almeno secondo quanto ha raccontato nel libro Orient Express uno dei pochi che ha viaggiato sul treno, il funzionario russo Konstantin Pulikovsky. Per “cucina gourmet” si intende "ogni piatto di cucina russa, cinese, coreana e francese". E "non mancavano aragoste vive o bottiglie di Bordeaux", scriveva sempre Pulikovsky, aggiungendo che vi erano anche giovani donne per intrattenere gli ospiti con le loro canzoni.

Vagoni per trasportare altri mezzi, dalle auto blindate agli aerei da trasporto

Secondo quanto riportava nel 2009 il quotidiano sudcoreano Chosun Libo, citando i servizi di Seul, il treno potrebbe contare fino a 90 vagoni, alcuni di questi utilizzati per il trasporto di altri veicoli: un diplomatico di Mosca che salì a bordo del mezzo nel 2001, Georgy Toloraya, ha infatti riferito che durante il suo viaggio furono trasportate anche due Mercedes blindate. E ancora, dalle testimonianze raccolte in passato sembra che – sempre nel 2009 – sul treno del capo di Pyongyang vi sarebbe stato anche un supporto logistico con un aereo da trasporto di fabbricazione sovietica Il-76 ed elicotteri Mi-17.