Corea del Nord, chi è Kim Ju-ae: la figlia di Kim Jong-un

Alla parata militare di Pechino ha preso parte anche Kim Jong-un, accompagnato dalla figlia Kim Ju-ae. Il leader nordcoreano ha partecipato nella capitale cinese alla manifestazione in occasione degli 80 anni della vittoria della Cina nella seconda guerra mondiale insieme alla figlia, considerata la sua più probabile erede. Di Kim Ju-ae si hanno pochissime notizie. Potrebbe avere tra i 12 e i 13 anni e, secondo indiscrezioni, sarebbe una dei tre figli che il leader della Corea del Nord ha avuto con la moglie Ri Sol Ju. Si tratterebbe, tra l'altro, dell’unica figlia del leader mai apparsa in pubblico.

Chi è Kim Ju-ae

A rivelare il nome di Ju-ae era stato l’ex giocatore di basket statunitense Dennis Rodman che, vicino al leader nordcoreano, era solito visitare Pyongyang. Come ha specificato Il Post, la prima apparizione in pubblico di Kim Ju-ae risale al 2022 in occasione di un evento per il lancio di un missile balistico intercontinentale. A luglio ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione di un nuovo resort turistico a Kalma, in Corea del Nord. E la parata militare di Pechino rappresenta per lei il primo evento al di fuori del Paese. Come ha sottolineato il New York Times, Ju-ae, che attualmente non ricopre alcun ruolo pubblico ufficiale, avrebbe anche adottato negli ultimi anni un portamento più elegante, indossando abiti più formali.

L'arrivo di Kim Jong-un a Pechino

Giunto alla stazione di Pechino a bordo del suo treno speciale, Kim Jong-un è stato accolto da alti funzionari cinesi, quali Cai Qi, membro del comitato centrale del Partito comunista cinese, il ministro degli Esteri Wang Yi e il sindaco di Pechino Yin Yong. Il leader nordcoreano "ha incontrato i funzionari cinesi in un'atmosfera calorosa" e "ha espresso gratitudine al compagno Xi Jinping, al partito, al governo e al popolo cinese per la loro ospitalità entusiasta e cordiale", riferisce un dispaccio della Kcna.