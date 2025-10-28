Offerte Sky
Giappone, Takaichi sosterrà la candidatura di Trump al Nobel per la pace

Mondo
©Getty

Prima della riunione a porte chiuse, la “lady di ferro” si è complimentata con il tycoon per la mediazione che ha portato alla fine del conflitto tra Thailandia e Cambogia e per i risultati ottenuti in Medio Oriente

Anche il Giappone raccomanderà Donald Trump alla commissione che assegna il Premio Nobel per la pace. Questo è quanto riferito da Karoline Leavitt, portavoce del presidente al termine dell'incontro privato tra Trump e Takaichi a Tokyo. Durante i commenti iniziali della riunione, aperti alla stampa, il primo ministro conservatore ha elogiato il lavoro di Trump nel cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia, nonché "il risultato storico senza precedenti" ottenuto in Medio Oriente.

Donald J Trump e il premio Nobel per la pace

Nata durante il suo primo mandato, l'ossessione dell’inquilino della Casa Bianca per il premio Nobel per la pace non ha fatto che crescere dal suo ritorno al potere a gennaio. Egli sostiene infatti di aver posto fine a sette conflitti nel mondo, otto se consideriamo il contesto mediorientale. Presentato la sua candidatura per l’assegnazione del premio nel 2026, Takaichi si aggiunge alla lista dei leader stranieri alleati del presidente repubblicano che lo hanno richiesto in riconoscimento della sua mediazione nei vari conflitti.

USA – Giappone: un’alleanza più stretta che mai

"Il primo ministro (Shinzo) Abe mi ha parlato spesso della sua diplomazia dinamica", ha detto Takaichi, sottolineando la buona amicizia che Trump e il defunto leader giapponese hanno dimostrato durante il primo mandato del repubblicano, che si è detto "rattristato" per il suo assassinio. La nuova premier del Giappone, Sanae Takaichi, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sono incontrati per la prima volta oggi a Tokyo, esprimendo il comune impegno a rafforzare ulteriormente le relazioni tra i rispettivi Paesi e a coltivare uno stretto rapporto personale. Takaichi, prima donna a guidare il governo giapponese, ha promesso di inaugurare con Trump una "nuova età dell'oro" dell'alleanza, definendola "la più grande al mondo”.

