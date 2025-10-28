Prima della riunione a porte chiuse, la “lady di ferro” si è complimentata con il tycoon per la mediazione che ha portato alla fine del conflitto tra Thailandia e Cambogia e per i risultati ottenuti in Medio Oriente

Anche il Giappone raccomanderà Donald Trump alla commissione che assegna il Premio Nobel per la pace. Questo è quanto riferito da Karoline Leavitt, portavoce del presidente al termine dell'incontro privato tra Trump e Takaichi a Tokyo . Durante i commenti iniziali della riunione, aperti alla stampa, il primo ministro conservatore ha elogiato il lavoro di Trump nel cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia, nonché "il risultato storico senza precedenti" ottenuto in Medio Oriente.

USA – Giappone: un’alleanza più stretta che mai

"Il primo ministro (Shinzo) Abe mi ha parlato spesso della sua diplomazia dinamica", ha detto Takaichi, sottolineando la buona amicizia che Trump e il defunto leader giapponese hanno dimostrato durante il primo mandato del repubblicano, che si è detto "rattristato" per il suo assassinio. La nuova premier del Giappone, Sanae Takaichi, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sono incontrati per la prima volta oggi a Tokyo, esprimendo il comune impegno a rafforzare ulteriormente le relazioni tra i rispettivi Paesi e a coltivare uno stretto rapporto personale. Takaichi, prima donna a guidare il governo giapponese, ha promesso di inaugurare con Trump una "nuova età dell'oro" dell'alleanza, definendola "la più grande al mondo”.