Donald Trump a Tokyo: "Giappone alleato Usa ai massimi livelli"

Dopo la Malesia, prosegue il viaggio di Donald Trump in Giappone. Ha preso il via con un po' di ritardo stamattina il primo vertice tra la premier nipponica Sanae Takaichi e il presidente statunitense, dopo che i due leader hanno seguito brevemente una partita di baseball che vedeva protagonista il giocatore giapponese Shohei Ohtani. "Mi scuso per il ritardo nell'iniziare i lavori. Il presidente Trump ed io stavamo guardando il baseball nella sua stanza", ha detto Takaichi nelle sue osservazioni di apertura.

"Una nuova età dell'oro per l'alleanza Giappone-Usa"

La premier nipponica ha dichiarato a Trump che vuole "realizzare una nuova età dell'oro per l'alleanza Giappone-Usa". Takaichi, secondo l'emittente Nippon Tv, ha anche detto che darà il suo endorsement al presidente americano per il premio Nobel per la Pace. La 'lady di ferro' è politicamente allineata con Trump su questioni chiave, tra cui immigrazione e difesa. "Il Giappone è un alleato degli Stati Uniti ai massimi livelli", ha detto Trump nel corso dell'incontro. "Ho sempre nutrito grande amore e rispetto per il Giappone. Voglio assicurarvi che questo sarà un rapporto speciale. Siamo un alleati ai massimi livelli", ha dichiarato Trump a Takaichi, affermando che lei sarà "uno dei più grandi" primi ministri del Giappone. "Vorrei anche congratularmi con lei per essere la prima donna premier. È un grande traguardo", ha aggiunto Trump.