Donald Trump a Tokyo: "Giappone alleato Usa ai massimi livelli"

Trump in Giappone: "Alleato degli Usa ai massimi livelli". Takaichi: "Nuova età dell'oro"Mondo
Nel corso del loro incontro a Tokyo, la premier nipponica ha detto al presidente americano che vuole "realizzare una nuova età dell'oro per l'alleanza Giappone-Usa". Il leader Usa ha da ringraziato Takaichi per la decisione di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza, con l'aumento degli acquisti di "apparati militari americani"
Dopo la Malesia, prosegue il viaggio di Donald Trump in Giappone. Ha preso il via con un po' di ritardo stamattina il primo vertice tra la premier nipponica Sanae Takaichi e il presidente statunitense, dopo che i due leader hanno seguito brevemente una partita di baseball che vedeva protagonista il giocatore giapponese Shohei Ohtani. "Mi scuso per il ritardo nell'iniziare i lavori. Il presidente Trump ed io stavamo guardando il baseball nella sua stanza", ha detto Takaichi nelle sue osservazioni di apertura.
"Una nuova età dell'oro per l'alleanza Giappone-Usa"
La premier nipponica ha dichiarato a Trump che vuole "realizzare una nuova età dell'oro per l'alleanza Giappone-Usa". Takaichi, secondo l'emittente Nippon Tv, ha anche detto che darà il suo endorsement al presidente americano per il premio Nobel per la Pace. La 'lady di ferro' è politicamente allineata con Trump su questioni chiave, tra cui immigrazione e difesa. "Il Giappone è un alleato degli Stati Uniti ai massimi livelli", ha detto Trump nel corso dell'incontro. "Ho sempre nutrito grande amore e rispetto per il Giappone. Voglio assicurarvi che questo sarà un rapporto speciale. Siamo un alleati ai massimi livelli", ha dichiarato Trump a Takaichi, affermando che lei sarà "uno dei più grandi" primi ministri del Giappone. "Vorrei anche congratularmi con lei per essere la prima donna premier. È un grande traguardo", ha aggiunto Trump.
Intensificare la cooperazione: +2% per la spesa militare
Nei colloqui di apertura che hanno preceduto il bilaterale, il leader Usa ha da subito ringraziato la premier nipponica per la decisione di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza, con l'aumento degli acquisti di "apparati militari americani". In questo contesto, la premier giapponese ribadirà il suo impegno, annunciato nel discorso al Parlamento la scorsa settimana, ad alzare la spesa militare al 2% del Pil entro marzo, anticipando di due anni l'obiettivo precedentemente fissato per l'anno fiscale 2027. Il Giappone ha già avviato un forte incremento del budget per la difesa dopo la revisione, a fine 2022, della Strategia di sicurezza nazionale, che Takaichi ha promesso di aggiornare nel 2026.
La figura di Takaichi, un 'falco' in materia di sicurezza
Appartenente all'ala più conservatrice del partito di governo e considerata un "falco" in materia di sicurezza, Takaichi è ritenuta l'erede politica di Shinzo Abe, di cui è stata una stretta collaboratrice, e in questa direzione punta a instaurare con Trump un rapporto personale simile a quello che l'ex leader giapponese intratteneva con l'allora presidente statunitense. Il vertice si svolge presso la residenza di Stato della capitale, nel quartiere di Minato, in un momento in cui Giappone e Stati Uniti rafforzano la loro alleanza storica per fronteggiare l'espansionismo della Cina, che la Casa Bianca vede come una minaccia alla sua egemonia nell'area dell'Asia Pacifico, e la minaccia dei programmi nucleari e missilistici di Pyongyang. Sul piano economico, i due leader dovrebbero confermare la piena attuazione dell'accordo commerciale siglato a luglio, che prevede l'impegno di Tokyo a investire ben 550 miliardi di dollari in settori chiave dell'economia statunitense - tra cui semiconduttori, minerali critici e cantieristica navale - oltre a un aumento degli acquisti di prodotti agricoli e industriali americani. In cambio, Trump ha ridotto i dazi sulle importazioni giapponesi, abbassando la tariffa sulle automobili dal 27,5% al 15%.
L'ultima visita di Trump in Giappone nel 2019
Dopo i colloqui, Takaichi e Trump voleranno a bordo dell'elicottero presidenziale Marine One verso la base navale statunitense di Yokosuka, a sudovest di Tokyo, dove visiteranno la portaerei Uss George Washington. L'ultima visita di Trump in Giappone risaliva al 2019, in occasione del vertice del G20 a Osaka. L'attuale viaggio rientra in un tour asiatico di tre nazioni, iniziato venerdì in Malesia, con una serie di incontri legati all'Asean, prima dell'arrivo nella capitale nipponica. Successivamente, Trump si recherà in Corea del Sud, dove giovedì è previsto un incontro con il presidente cinese Xi Jinping.
