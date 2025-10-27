Giappone, Trump accolto dall’imperatore Naruhito a Tokyo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato a Tokyo per la seconda tappa del suo viaggio in Asia Il tycoon è stato accolto dall’imperatore giapponese Naruhito al Palazzo Imperiale.
