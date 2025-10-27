Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giappone, Trump accolto dall’imperatore Naruhito a Tokyo

Mondo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato a Tokyo per la seconda tappa del suo viaggio in Asia Il tycoon è stato accolto dall’imperatore giapponese Naruhito al Palazzo Imperiale.

Prossimi video

Belgio, regata di zucche giganti a Kasterlee

Mondo

Giappone, Trump accolto dall’imperatore Naruhito a Tokyo

Mondo

Cambogia-Thailandia, rimozione dei carri armati dal confine

Mondo

Giamaica, preparativi per l’arrivo dell’uragano Melissa

Mondo

Sudafrica, Festival degli aquiloni a Città del Capo

Mondo

Messico, al via le celebrazioni per il Giorno dei Morti

Mondo