Francia, Républicains: "Non parteciperemo al governo Lecornu"

Francia, Lecornu: "Voglio governo libero dai partiti". Républicains: "Non parteciperemo"Mondo
Il partito guidato dal ministro dell’Interno uscente Bruno Retailleau ha comunicato che "conferma il supporto provvedimento per provvedimento" all’esecutivo ma che "non sussistono la fiducia e le condizioni" per farne parte. Il primo ministro, rinominato quattro giorni dopo le sue dimissioni, si è detto intenzionato a nominare un governo "non imprigionato" dalle forze politiche
Les Républicains non parteciperanno al governo di Sébastien Lecornu, nominato di nuovo primo ministro ieri dal presidente Emmanuel Macron ad appena quattro giorni dalle sue dimissioni. L’ufficio politico del partito ha comunicato in una nota che "conferma il supporto provvedimento per provvedimento al governo", sottolineando tuttavia "che, in questa fase, non sussistono la fiducia e le condizioni affinché Les Républicains partecipino" e specificando che la decisione è stata adottata "a larga maggioranza".
Lecornu: "Voglio un governo non imprigionato dai partiti"
Lecornu si è detto intenzionato a nominare un governo "libero", "non imprigionato dai partiti" e ha aggiunto che rispetta la decisione di Bruno Retailleau, ministro dell'Interno uscente e presidente dei Républicains che domenica scorsa ha fatto deragliare il primo esecutivo, di non entrare nell'esecutivo.
Leggi anche
Francia, Macron nomina di nuovo Lecornu primo ministro
L’obiettivo di Lecornu
L'uomo che meno di una settimana fa aveva presentato le dimissioni al presidente Macron torna quindi a Matignon, ma la strada è tutta in salita. "Accetto - per dovere - la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di un budget entro fine anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali", ha scritto Lecornu su X subito dopo la riconferma. "Farò di tutto per riuscire in questa missione: dobbiamo porre fine a questa crisi politica, che sta esasperando il popolo francese, e a questa instabilità, che è dannosa per l'immagine della Francia e per i suoi interessi". Questo obiettivo, ha avvertito tuttavia il primo ministro, "può essere raggiunto solo a determinate condizioni, traendo le dovute conclusioni dalle ultime settimane. Tutte le questioni sollevate durante le consultazioni condotte nei giorni scorsi saranno aperte al dibattito parlamentare: deputati e senatori potranno assumersi le proprie responsabilità e i dibattiti dovranno essere portati avanti fino in fondo. Il risanamento delle nostre finanze pubbliche rimane una priorità per il nostro futuro e la nostra sovranità: nessuno potrà sottrarsi a questa necessità. Tutte le ambizioni sono legittime e utili, ma chi entra a far parte del governo deve impegnarsi a svincolarsi dalle ambizioni presidenziali per il 2027. La nuova squadra di governo deve incarnare il rinnovamento e la diversità delle competenze".
Vedi anche
Francia, denuncia per falso Lecornu: "Non ha il Master come dice"
Getty/Sky TG24
La Francia discute di una patrimoniale per super-ricchi. Come funziona
Il caos politico che sta attraversando Parigi è prima di tutto un'importante crisi economica. Per superarla si è tornati a parlare della proposta dell'economista Gabriel Zucman su una tassazione del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Le persone coinvolte sarebbero meno di 2mila, le entrate per lo Stato tra i 15 e i 20 miliardi di euro. L'impatto è lo stesso che un progetto simile avrebbe in Italia. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' andata in onda il 7 ottobre