Francia, Macron convoca nel pomeriggio all’Eliseo i leader dei partiti

Il presidente francese ha invitato all’Eliseo i leader dei partiti, tranne quelli del Rassemblement National e di La France Insoumise, oggi alle 14.30. Il capo dello Stato ha promesso di nominare un primo ministro entro "venerdì sera", in seguito alle dimissioni a sorpresa di Lecornu. Diversi gli scenari sul tavolo
Il presidente francese Emmanuel Macron, secondo diverse fonti concordanti, ha invitato i leader dei partiti, ad eccezione di quelli del Rassemblement National e di La France Insoumise, all'Eliseo oggi alle 14.30. Il capo dello Stato ha promesso di nominare un primo ministro entro "venerdì sera", in seguito alle dimissioni a sorpresa di Sébastien Lecornu arrivate lunedì. Se la proposta di bilancio 2026 non verrà presentata entro lunedì, potrebbe non essere adottata prima del 31 dicembre. Un imminente discorso del capo dello Stato è in discussione con il suo entourage, ma per ora non ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione interna dopo gli ultimi sviluppi politici.
I possibili scenari
Dopo il ritiro del premier dimissionario, la prossima mossa spetta al presidente che vuole ancora scongiurare la prospettiva di urne anticipate. Opzione, quest'ultima, invocata dal Rassemblement National (Rn), strafavorito nei sondaggi in caso di ritorno alle urne, e dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise). Sono diverse le opzioni possibili, dal nuovo incarico a Lecornu all’apertura a sinistra con un premier socialista a Matignon, dalla formazione di un governo tecnico con la nomina di un premier super partes come è stato con Mario Draghi in Italia alla riapertura del cantiere ad alto rischio della riforma previdenziale.
Il nome nuovo che circola
Tra i nomi che girano in queste ore come papabile premier c’è quello del centrista Jean-Louis Borloo, 74 anni, ex ministro ai tempi di Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy, noto per il suo impegno a favore dell'Ambiente. Citato dall'agenzia France Presse, lui stesso ha tuttavia smentito seccamente, negando contatti con il campo presidenziale. Per Bruno Retailleau, il capo dei Républicains (Lr), Borloo avrebbe il vantaggio di non essere "né di sinistra né macroniano". Una delle condizioni imposte dal falco repubblicano per sostenere un futuro esecutivo. Rivolgendosi ai deputati LR, Retailleau ha poi ribadito la sua ferma opposizione ad una eventuale sospensione della riforma previdenziale, condizione invocata dai socialisti per entrare in un futuro esecutivo, magari con un premier di sinistra a Matignon.
Le opposizioni attaccano
La France Insoumise (Lfi), che si spinge fino a chiedere le dimissioni di Macron, promette intanto di "sfiduciare qualsiasi governo di grande coalizione". Stessa strada promessa dal Rassemblement National (Rn). "Censurerò tutti i governi fino ad ottenere lo scioglimento" dell'emiciclo, avverte Marine Le Pen. “La Francia - le fa eco il presidente del partito, Jordan Bardella - ha bisogno di chiarezza, di stabilità, di una nuova maggioranza: solo un ritorno alle urne consentirà al popolo di scegliere il suo destino".
Getty/Sky TG24
La Francia discute di una patrimoniale per super-ricchi. Come funziona
Il caos politico che sta attraversando Parigi è prima di tutto un'importante crisi economica. Per superarla si è tornati a parlare della proposta dell'economista Gabriel Zucman su una tassazione del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Le persone coinvolte sarebbero meno di 2mila, le entrate per lo Stato tra i 15 e i 20 miliardi di euro. L'impatto è lo stesso che un progetto simile avrebbe in Italia. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' andata in onda il 7 ottobre