Il governo francese è già (di nuovo) caduto

A 27 giorni dalla sua nomina e appena 12 ore dopo aver presentato i suoi ministri, Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni. A negargli il sostegno, stavolta, non solo la destra e la sinstra, ma anche quel centro che aveva permesso la nascita dei due brevi governi di minoranza guidati da Michel Barnier e François Bayrou. E ora Macron deve scegliere se continuare sulla strada percorsa finora o indire nuove elezioni