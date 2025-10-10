Trump: “Cina ostile, sto valutando un massiccio aumento dei dazi”

L’attacco di Trump alla Cina

"È stata una vera sorpresa, non solo per me, ma per tutti i leader del mondo libero", ha aggiunto Trump riferendosi a una serie di "lettere inviate" da Pechino "a Paesi in tutto il mondo”. Lettere che, ha spiegato il leader Usa, “minacciano controlli sulle esportazioni su ogni singolo elemento di produzione che abbia a che fare con le terre rare, e su qualsiasi altra cosa gli venga in mente". "Nessuno ha mai visto niente del genere. Intaserebbe i mercati e renderebbe la vita difficile a praticamente tutti i Paesi del mondo, soprattutto alla Cina. Siamo stati contattati da altri Paesi estremamente arrabbiati per questa grande ostilità commerciale, nata dal nulla", ha aggiunto il presidente americano. "Le lettere – ha proseguito – erano particolarmente inappropriate in quanto inviate nei giorni in cui, dopo tremila anni di caos e combattimenti, ci sarà la pace in Medio Oriente. Mi chiedo se questa tempistica sia stata una coincidenza". "Come presidente degli Stati Uniti contrasterò finanziariamente la loro mossa", ha avvertito il tycoon.