Trump: “Cina ostile, sto valutando un massiccio aumento dei dazi”

Il presidente Usa attacca su Truth: “Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti". Poi accusa Pechino di "atti ostili". Il riferimento è ad alcune "lettere inviate" dalla Cina "a Paesi in tutto il mondo che minacciano controlli sulle esportazioni su ogni singolo elemento di produzione che abbia a che fare con le terre rare e su qualsiasi altra cosa gli venga in mente”. Borse giù
L’attacco di Trump alla Cina
"È stata una vera sorpresa, non solo per me, ma per tutti i leader del mondo libero", ha aggiunto Trump riferendosi a una serie di "lettere inviate" da Pechino "a Paesi in tutto il mondo”. Lettere che, ha spiegato il leader Usa, “minacciano controlli sulle esportazioni su ogni singolo elemento di produzione che abbia a che fare con le terre rare, e su qualsiasi altra cosa gli venga in mente". "Nessuno ha mai visto niente del genere. Intaserebbe i mercati e renderebbe la vita difficile a praticamente tutti i Paesi del mondo, soprattutto alla Cina. Siamo stati contattati da altri Paesi estremamente arrabbiati per questa grande ostilità commerciale, nata dal nulla", ha aggiunto il presidente americano. "Le lettere – ha proseguito – erano particolarmente inappropriate in quanto inviate nei giorni in cui, dopo tremila anni di caos e combattimenti, ci sarà la pace in Medio Oriente. Mi chiedo se questa tempistica sia stata una coincidenza". "Come presidente degli Stati Uniti contrasterò finanziariamente la loro mossa", ha avvertito il tycoon.
La reazione dei Mercati
Dopo le parole di Trump, Wall Street ha girato in calo: il Dow Jones perde lo 0,70% a 46.045,79 punti, il Nasdaq cede l'1,09% a 22.781,74 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,84% a 6.678,48 punti. Le Borse europee hanno chiuso in ribasso: dopo una seduta incerta, a far peggiorare gli indici nel finale sono state proprio le parole del presidente Usa. Parigi, alle prese anche con la crisi politica, ha perso l'1,53%, Francoforte l'1,5% e Londra lo 0,86 per cento. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha lasciato sul terreno l'1,74% a 42.047.
