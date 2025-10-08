Piano Ue su acciaio, dazi al 50% e importazioni ridotte. Cosa sapere

La Commissione Ue ha presentato un piano per la tutela l'acciaio continentale dal dumping della Cina. L'obiettivo è quello di difendere l'industria siderurgica dagli effetti della sovraccapacità globale. La proposta, annunciata su X dal vicepresidente dell'esecutivo comunitario Stéphane Séjourné, prevede di dimezzare le importazioni di acciaio a dazio zero e raddoppiare dal 25% attuale al 50% i dazi per le quote extra. "Questa è la nuova clausola di salvaguardia sull'acciaio. Questa è la reindustrializzazione dell'Europa", ha detto. Il piano, presentato dallo stesso Séjourné e dal commissario per il Commercio Maros Sefcovic, sostituirà le attuali tutele per l'acciaio in scadenza a giugno 2026. Ora, la proposta passerà a Parlamento e Consiglio, che dovranno approvarla con maggioranza qualificata.

Il nuovo piano europeo sull'acciaio

La sovraccapacità siderurgica rappresenta “un problema globale che richiede un'azione forte, autentica e congiunta da parte di tutti i partner", ha ribadito Bruxelles, spiegando che il piano risponde all'appello di lavoratori, industrie e Stati membri per offrire una protezione stabile al settore, salvaguardare i posti di lavoro e sostenere la transizione verde. Uno scudo atteso da tempo da un comparto che, colpito anche dai dazi al 50% applicati da Donald Trump, è stato travolto dall'acciaio cinese sovvenzionato che inonda il mercato europeo e mette in difficoltà anche l'automotive. "La Commissione continuerà a collaborare con l'industria per proteggere e creare posti di lavoro di qualità, e con gli Stati membri e i partner globali, anche a livello del Wto, per trovare soluzioni a lungo termine alle sfide comuni", ha sottolineato von der Leyen, sottolineando che "un settore siderurgico forte e decarbonizzato è fondamentale per la competitività, la sicurezza economica e l'autonomia strategica dell'Ue".

Von der Leyen: “Agire ora per difendere l'acciaio europeo”

"Un settore siderurgico forte e decarbonizzato è fondamentale per la competitività, la sicurezza economica e l'autonomia strategica dell'Ue”, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a seguito della presentazione del piano Ue. “La sovraccapacità globale sta danneggiando la nostra industria, dobbiamo agire ora", ha rimarcato, esortando il Parlamento europeo e i governi Ue a "procedere rapidamente" nell'approvazione del pacchetto di salvaguardie. "La Commissione continuerà a collaborare con l'industria per proteggere e creare posti di lavoro di qualità, e con gli Stati membri e i partner globali, anche a livello del Wto, per trovare soluzioni a lungo termine alle sfide comuni", ha aggiunto Von der Leyen.