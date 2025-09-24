Tentò di assassinare Trump: Routh condannato, rischia l'ergastolo

L'uomo accusato di aver cercato di assassinare Donald Trump sul suo campo da golf di West Palm Beach, due mesi prima di conquistare la sua seconda presidenza alle elezioni della Casa Bianca del 2024, è stato dichiarato colpevole da una giuria di Fort Pierce, in Florida. Ryan Routh, 59 anni, è stato incriminato con cinque capi d'imputazione, tra cui quello di tentato omicidio di un importante candidato presidenziale, possesso di arma da fuoco per commettere un crimine violento e aggressione nei confronti di un agente dei servizi segreti. L'episodio era successo il 15 settembre dell'anno scorso, quando Routh venne avvistato mentre si aggirava nei pressi del campo da golf di Trump con un fucile.

Il rischio dell'ergastolo

I giurati, dunque, hanno emesso un verdetto di colpevolezza per tutte le accuse e, di conseguenza, Routh rischia l'ergastolo. I pubblici ministeri hanno affermato che l'uomo aveva acquistato un'arma di livello militare, aveva studiato i movimenti di Trump e aveva utilizzato una dozzina di telefoni usa e getta come parte di un complotto per uccidere l'attuale presidente americano, motivato principalmente da ragioni politiche. Dopo essere stato condannato per tutte le accuse citate Routh ha tentato di pugnalarsi al collo con una penna subito . Lo riporta la Cnn, sottolineando anche che l'uomo è stato fermato in tempo dalle autorità.